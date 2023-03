Concessões de rodovias

Jornal do Comércio, página 17, edição de 21/03/2023 Tem que fazer novas concessões rodoviárias aqui no Rio Grande do Sul. É mais econômico para o Estado e os serviços ficam bem melhores (), inclusive na ERS-118. Um exemplo é a tradicional freeway, agora com a CCR, que está muito bem servida. Dificilmente se ouve ou é registrada uma reclamação com os serviços da concessionária como também ninguém reclama de pagar pedágio, e isso que milhares de veículos passam por ela, ainda mais de dezembro até março, época de veraneio, ainda que o tempo não tenha ajudado muito neste 2023. Fazer concessões e melhorar a malha rodoviária é bom para o Rio Grande do Sul. (Ernesto Paranhos Mendes, Guaíba/RS)

Juros

Não sei ainda, pois escrevo antes do fim da reunião, se o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve, baixou ou aumentou a taxa Selic. Mas o que sei é que os juros estão altos em muitos países da Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, com inflação alta, não dá para baixar os juros, não agora. (Nélio Atahides)

Desrespeito

O serviço prestado pela CEEE Equatorial deve respeitar aqueles que, como eu, esperavam melhorias significativas com a troca de comando da empresa. No bairro Petrópolis, em Porto Alegre, mais especificamente na avenida Bagé, quadra entre Ijuí e Carazinho, a falta de energia é crônica e frequente. E o pior: as interrupções duram horas e apelar para 0800 é tarefa de gincana. No trecho existem três restaurantes e uma farmácia que colecionam prejuízos devido à falta de sensibilidade e de competência de quem deveria respeitar os consumidores. (Gilberto Jasper, jornalista)

Lula X Moro

A briga do presidente Lula da Silva (PT) e do ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, parece que não terá fim tão cedo. Agora o presidente Lula disse palavrão sobre a sua vontade de se vingar de Moro, que o julgou e condenou, em um episódio da Justiça que depois foi anulado, pois Lula deveria ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba, foro inadequado. Não sei o que vai dar nesta briga, mas ela é muito chata e até envergonha. (Bento Pereira)

Futebol feminino

O futebol feminino está ganhando muitos adeptos no Brasil. Aqui no Estado também, eis que até o Cruzeiro, tradicional clube e hoje em Cachoeirinha, montou novamente um time de garotas para disputar torneios. Mas é preciso que empresas ajudem com patrocínios, pois o futebol é muito caro hoje em dia, começando pelo masculino, onde ganhar R$ 50 mil por mês é rotina, um exagero. (Miller Martins, Cachoeirinha/RS)