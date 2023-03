Entrevista Especial, Jornal do Comércio, páginas 18 e 19, edição de 20/03/2023 Há anos que se ouve a mesma afirmação, entra governo, sai governo, a de que, para diminuir a carga tributária, só mesmo enxugando as despesas públicas, ou seja, um Estado menor (). O problema é que ninguém consegue diminuir a máquina estatal em qualquer um dos três níveis, seja federal, estadual ou municipal. Parece muito antipático também, no que concordo, diminuir repartições, secretarias e ministérios, pois junto, haveria muitas demissões. Mas se aos poucos não fossem repostas as vagas abertas, se conseguiria diminuir sem prejudicar quem está trabalhando hoje. (Jorge Monteiro Pombo)

Banco suíço

O banco suíço UBS comprou o Credit Suisse por nada menos do que US$ 3,25 bilhões e, parece, evitou uma grande crise bancária na Europa com repercussão no mundo inteiro, Brasil no meio. Os europeus estão às voltas com problemas financeiros desde que a Covid paralisou muitas frentes econômicas, tudo piorado com a guerra da Ucrânia. Agora, com ordem de prisão pela justiça internacional, o presidente russo Vladimir Putin não se cansa de justificar a invasão, algo que ninguém aceita no mundo todo. Havia muito medo de que os problemas bancários europeus chegassem ao Brasil, mas, felizmente, até agora isso não aconteceu. (Francisco Perez Rivaldo, Barra do Ribeiro/RS)

Pescados

O colunista Fernando Albrecht informa no Jornal do Comércio de 20/03/23 que toneladas de pescados sem condições de consumo foram apreendidas no Mercado Público de Porto Alegre. A julgar a frequência com que ocorrem fatos como esse parece que a atividade de certos comerciantes é vender pescados sem origem, deteriorados, e sabe-se mais o quê. Passou da hora de as autoridades responsáveis implantarem o rastreamento em tempo real de toda a cadeia do comércio de pescado e agir antes da sua oferta ao consumidor. (Paulo Roberto Chedid, estudante, Porto Alegre)

Skate

Porto Alegre está de parabéns pelas provas de skate que patrocinou na bonita orla do Guaíba. Agora, teremos o South Summit Brazil, outra divulgação sensacional para a Capital. Que a prefeitura e entidades classistas continuem a patrocinar e a trazer eventos para a Capital, como parece que virão os jogos do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. (Antenor Alcebíades Torres)