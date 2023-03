Muitos afirmam que o Imposto de Renda é o tributo mais democrático que existe. Mas, aqui no Brasil, é preciso que os que ganham mais paguem também mais, deixando de fora os milhões que recebem no máximo R$ 5 mil por mês, e mesmo com instabilidade no sistema do IRPF foram entregues 500 mil declarações no início em duas horas de abertura do prazo (Jornal do Comércio, página 5, edição de 16/03/2023). Agora, os brasileiros aguardam que o governo de Lula da Silva consiga fazer essa reforma, pois, hoje, muitos não têm como honrar mais o "imposto mais democrático do mundo"... (Gustavo A. Machado Terra)