Jornal do Comércio, página 5, edição de 10/03/2023 Quando ainda a travessia entre Porto Alegre e Guaíba era feita pelas barcas do Daer, muito passei próximo do Estaleiro Só, com barcos sendo consertados ali. Mas os anos passaram e agora temos um shopping center no local, muito bonito. No entanto, a notícia de que o último ativo, entendo que seja o último bem para a venda, do Estaleiro Só será leiloado no dia 15 de março (). Tive muitas lembranças da época em que eu via o Estaleiro Só ainda funcionando. (Elton Machado Duque)

Parque Moinhos de Vento

Um dos parques mais frequentados e admirados de Porto Alegre, o Moinhos de Vento (Parcão) está recebendo melhorias no seu pequeno lago que representa o seu nome, com uma réplica de um Moinho de Vento. Melhorar os parques da Capital é uma boa ideia da prefeitura e isso tem que continuar a ser feito. (Laila Mansur)

Corte do ponto

Na edição do Jornal do Comércio de 09/03/2023, página 17 , o governador Eduardo Leite disse que "paralisações dos professores liderados pelo Cpers/Sindicato objetivando maior percentual na reposição salarial terão o ponto cortado". Quando o Cpers era só Cpers tinha alta credibilidade. Quando passou a ser Cpers/Sindicato, recebeu críticas. Professor que é professor, sabe dar aula. Sindicato sabe fazer movimentos. Ora, há mais de 40 anos essa promessa do ponto cortado é repetida e os professores sempre tiveram pagos os dias parados. As escolas públicas já tiveram dias melhores em educação, servindo de referência positiva. É evidente que os professores devem receber, no mínimo, uma remuneração digna, pois todos nós tivemos aulas e aprendemos com os professores. Portanto, os professores receberão os dias parados, com ou sem ponto cortado. Sempre foi assim, nos últimos 40 anos. (Edgar Granata, advogado, Porto Alegre)

Mau uso da tribuna

Um deputado federal ir à tribuna da Câmara dos Deputados com uma peruca para homenagear as mulheres no seu dia, 8 de março, é a mais recente palhaçada feita por um parlamentar. Não sei o que se passa na cabeça de um político para fazer uma idiotice dessas. Temos que escolher melhor os candidatos para evitar que isso se repita. (João Olívio Terêncio, Porto Alegre)

Cinema

Saber da programação dos cinemas em Porto Alegre está difícil. Fui a um shopping center da Capital e nem no local foi fácil saber que filmes passariam nos cinemas naquela tarde de sábado, com uma amiga carioca que me visitava aqui. Tem que divulgar mais e melhor os filmes que estão passando nos cinemas dos shopping centers. (Maria Amália Torquato, Porto Alegre)