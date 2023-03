Sucesso da Expodireto

edição de 06/03/2023 No Jornal do Comércio, um caderno especial sobre a feira Expodireto Cotrijal 2023 () mostra, outra vez, a pujança do agronegócio gaúcho e brasileiro. Desta vez é a Expodireto, que está sendo realizada no município de Não-Me-Toque, com projeção de R$ 5 bilhões em negócios. É um sucesso para o Rio Grande do Sul e toda a agropecuária nacional, ainda mais quando temos problemas causados pela estiagem que prejudicou algumas safras no Rio Grande do Sul. (Mário Gomes Manselmo)

Fechamento de lojas

Grandes redes, inclusive algumas marcas gaúchas, estão fechando lojas em shopping centers. É um sinal da desaceleração das vendas no País, mas, segundo executivos dizem, trata-se apenas de um reposicionamento no mercado, um sofisma para as baixas vendas verificadas no final de 2022 e início de 2023. O pior é que o fechamento traz junto a demissão de centenas e até milhares de empregados no varejo, uma lástima. (Ingmar Campos)

Paridade no trabalho

Em profissões regulamentadas e de acordo com antiga lei, pagar o mesmo salário para homens e mulheres com tarefas e horários iguais não é novidade. Se tem algum setor pagando salários diferentes para homens e mulheres com a mesma tarefa e horários e não cumprindo a lei, que o Ministério do Trabalho investigue. (Marioni S. Portanova)

Carnaval de Porto Alegre

Após anos sem os tradicionais desfiles, Porto Alegre viu a alegria voltar nos desfiles. Apesar do tempo chuvoso, milhares foram ver as escolas de samba que deram um bom espetáculo. (Mauro S. B. Canabarro)

Futebol

Apesar da vitória do Grêmio - sou gremista - penso que o Grenal de domingo passado foi muito fraco. Além disso, não entendo por que fazer um jogo de futebol no domingo à noite. Pedidos dos patrocinadores ou das televisões pagas que transmitiram o jogo da dupla Grenal? Mas foi uma partida muito fraca e até o craque Suárez reclamou muito, segundo vi. (Orlando Gutierrez)

Identidade

Custou, mas ainda bem que agora teremos só uma carteira de identidade, usando o CPF, que já é pedido a toda a hora. Temos muitas carteiras e temos que usá-las a toda hoje para provar quem somos. Parabéns à iniciativa. (Naira G. Tahyse)