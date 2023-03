Concessões no Rio Grande do Sul

Jornal do Comércio, página 5, edição de 02/03/2023 Apesar da resistência de alguns poucos setores da sociedade, as concessões deverão continuar no Estado (). Até agora, os resultados das concessões têm sido benéficos aos usuários e ao poder público, que economizou verbas na administração de patrimônios que não eram, a rigor, pelos menos nos últimos anos, atribuição das áreas públicas. (Ingo H. Monlevade)

Automóveis em Porto Alegre

Mesmo dando um desconto pelo fim da temporada de veraneio, ainda que milhares tenham se mudado para o Litoral Norte por conta da pandemia passando a trabalhar em home office, é notável o número de automóveis que circulam pelas ruas de Porto Alegre. Não há mais horário nem dia para vermos as ruas entupidas de veículos, com uma lentidão exasperante para quem tem horários a cumprir ou compromissos marcados. Daí que a venda de seminovos continuou aumentando, ainda que em menor percentual, neste 2023, aqui em Porto Alegre. (Geovani Alencarino)

Dinheiro esquecido

O tal de dinheiro esquecido no Banco Central é uma tentação para todos nós. Há anos que eu busco, com meu CPF, ver se tenho algum dinheiro para receber e que está lá. Mas, sempre me decepciono, não tem nada de dinheiro no meu CPF. Uma pena... (Maria Helena S. Contursi)

Vereador de Caxias

Está sendo punido o vereador Sandro Fantinel, que era do partido Patriotas, mas que foi desligado pelas besteiras e grosserias que disse contra nordestinos, é a prova de que preconceitos não devem mais existir. Somos todos brasileiros e aqui no Rio Grande do Sul manter trabalhadores que vieram em busca de trabalho e foram mantidos quase como escravos é uma vergonha para todos os gaúchos. (Márcio A. B. Pavageau)

Gasolina

Falaram tanto contra o então presidente Jair Bolsonaro por conta do preço dos combustíveis e agora temos a repetição no governo Lula, com o aumento da gasolina e derivados. Dinheiro não é capim que dá em qualquer lugar e o governo quer dar mais auxílio aos pobres, no que está correto, mas tem que tirar de um lado para aplicar no outro. É simples, mas de difícil equilíbrio. (Mauro Antunes)

Jóias

Agora dizem que os presentes recebidos pelo casal Jair/Michelle Bolsonaro valiam uma fortuna. Não parece isso, pois pouco mais do que R$ 16 milhões não é nenhuma fortuna, ainda que valor considerável. E isso ocorreu há mais de ano. (Edvaldo P. de Farias)