RS e Argentina

Jornal do Comércio, 03/03/2023 As ligações entre o Rio Grande do Sul e a Argentina não vêm apenas das tradições socioculturais, também coincidem no campo político-estratégico. A implementação do gasoduto de Vaca Muerta, através do financiamento do BNDES, será de fulcral importância para o nosso Estado (). A região Sudoeste rio-grandense será a mais beneficiada, pois Uruguaiana fará o "meio de campo" pelo qual o gás argentino irá passar até chegar à rede de distribuição da Capital. Se o projeto sair do papel, o Rio Grande do Sul será gradativamente mais um Estado referência da matriz energética brasileira. (Gabriel da Costa Dal Bem, estudante)

Mudanças no Plano Diretor

"Plano Diretor de Porto Alegre teve mais de 90 mudanças desde 2010" (Coluna Pensar a cidade, de Bruna Suptitz, Jornal do Comércio, edição de 01/03/2023) . Parabéns à coluna por mais esta matéria importante! Traz informações com muito esmero. (Luciano Joel Fedozzi)

Centro da Capital

Espero que as reformas que estão sendo feitas em algumas ruas do Centro de Porto Alegre terminem e tragam melhorias paisagísticas para aquela área, antes tão valorizada na cidade até os anos de 1980. A chegada dos shopping centers tiraram muita gente das idas ao Centro tradicional de antes, com prejuízos para muitos comércios do local. Ir até a Rua da Praia e ruas adjacentes era um programa tradicional de Porto Alegre, mas isso acabou, pelo menos em boa parte. Uma pena, pois era muito bom passear por ali. (José Luiz A. de Carvalho)

Lucro da Petrobras

Jornal do Comércio, página 12, edição de 03/03/2023 Não entendo tantas críticas do atual governo porque a Petrobras teve um grande lucro em 2022 (). Só imagino o que seria se tivesse anunciado prejuízos no ano passado. Parece que é mesmo crítica pela crítica de um governo adversário do anterior. A Petrobras tem, sim, que ter lucro, é empresa estatal. (Lúcio Montoro)

Flanelinhas

Transito pela avenida Osvaldo Aranha em noite de apresentação musical e em todo o seu percurso flanelinhas atacam motoristas que pretendem estacionar na avenida. Defronte ao auditório Araújo Vianna, um grupo de brigadianos conversa animadamente, talvez comentando o repertório a ser apresentado pelo cantor. Aliás, boa parte dos flanelinhas veste colete luminoso, o que lhes confere ares de autoridades de trânsito (ausentes ali) e os auxilia na extorsão aos motoristas. Nada surpreendente em um país onde a farda perdeu prestígio, ministros desobedecem a Constituição, magistrados e políticos se beneficiam de vantagens inacreditáveis... (Sérgio Becker, Porto Alegre)