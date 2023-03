Uruguai e Argentina

Rotas comuns antes do fechamento das fronteiras pela pandemia de Covid-19, os trajetos Porto Alegre para o Uruguai e a Argentina foram retomados no início de janeiro pela empresa de transportes rodoviários Viação Ouro e Prata (Jornal do Comércio, edição de 24/02/2023). Sempre viajo com essa empresa quando vou à minha terra natal, minha pequena grande Seberi. Os motoristas têm excelente trato com os usuários. Parabéns a essa empresa. (Rose Camargo)