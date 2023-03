Jornal do Comércio, 31/01/2023 Como sempre no Brasil, a reforma da Previdência prejudicou os mais pobres (), senhoras e senhores que já não conseguiram contribuir e que, com o endurecimento das regras dificilmente terá proteção previdenciária na velhice. Mas, hoje, o maior desafio é promover políticas de geração de emprego e renda para trazer de volta à formalidade esses trabalhadores e recuperar a segurança trabalhista. Só assim, poderá haver a possibilidade de uma aposentadoria justa. (Rafaela de Otero, advogada)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural II

Como sempre, texto irreparável e história fantástica dos artistas que tanto nos orgulha. (Clair Fofonka da Silva Jardim)

Estaleiros gaúchos

Os estaleiros da Metade Sul gaúcha vislumbram uma nova oportunidade no horizonte - ainda que aquém do que ocorria no auge do polo naval -, com a possibilidade de implantação da indústria eólica offshore (no mar) no Rio Grande do Sul. Todo esse capital parado pela ignorância de uma nação que não sabe usar o mar e os rios. (Joel Tricot)

Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade perdeu seu sentido, não é a primeira vez que traz tema fora da realidade, ou sem buscar a solução. Tratar de uma dor de cabeça ou de uma ferida, não é resolver o problema, precisamos identificar a causa. Devemos ser cristãos de fato, sem medo. Buscarmos a solução do problema. Precisamos diminuir o número de Lázaros, essa é nossa missão de Cristãos. Sugiro que os bispos da CNBB, saiam do casulo para verem a realidade do que está acontecendo com a fome e juntos trabalharmos para que todos tenham vida e a tenham em abundância. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário)