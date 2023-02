Jornal do Comércio, página 7, edição de 27/01/2023 O clima tem prejudicado demais um dos mais importantes, hoje em dia talvez o mais importante, setor da economia gaúcha, que é a agropecuária. A seca não dá trégua e também temos temporais devastadores, com a oscilação sendo frequente. (). O ideal seria alguma previsão do problema para que medidas fossem tomadas antes. Que o governo do Estado pense nisso. (Daniel Russomano Farias Monteiro)

Roubo de celulares

Impressionante a onda de furtos e roubos de celulares de pedestres, motoristas e nas invasões de moradias em São Paulo e, de resto, em todas as grandes cidades do Brasil. Deve ter mesmo um mercado receptador muito grande, principalmente em casas prisionais, além daqueles que pegam para fazer fraudes no Pix, hoje o modo mais prático e rápido de fazer transferências bancárias. Tem que haver alguma maneira de brecar tantos roubos como é noticiado diariamente. (Rodolfo Ingmar)

Famosos descasando

Incrível como o pessoal de cinema e televisão se supera seguidamente. Muitos estavam casados apenas há alguns anos, mas separaram, até deixando filhos. A fama, no caso, só piora o problema e eles, marido e mulher, acabam trocando acusações públicas, sem respeitar os filhos que têm, uma pena que assim seja, mas é. (Nélida Reichembach)

Índice industrial

Até o índice de produção industrial recuou no Rio Grande do Sul. Nossa economia, de modo geral, está sentindo os reflexos dos problemas da seca, com um rescaldo da pandemia que paralisou alguns setores. Espera-se, entretanto, que neste 2023 tudo volte ao normal, para o bem de todos nós. (Alexandre Rivadávia)

Coparroz

No KM 179,5 da BR-471, está situada a Cooperativa Agroindustrial Rio Pardo (Coparroz), um dos esteios da economia rio-pardense. Neste sábado, dia 04 de fevereiro, efetivar-se-à a Assembleia Geral Ordinária, onde serão debatidos importantes itens, a saber: fixação da verba de retorno aos associados sobre o resultado líquido da empresa do último exercício; autorização para locação ou venda da antiga sede da entidade; discussão sobre a abertura de filial em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde a Cooperativa mantém sua frente comercial. Sou orgulhoso por ter, durante 39 anos, contribuído para o desenvolvimento da entidade, a qual pratica realmente os ideais dos Tecelões de Rochedale. (Fernando Wunderlich, advogado e produtor rural, Rio Pardo/RS)

Batalhão Suez

A Associação dos Ex-Integrantes do Batalhão Suez do Rio Grande do Sul, congregando os que foram no 5º, 13º e 20º contingentes, solicita colaboração para manter as contas em dia. No site da entidade, podem ser obtidas mais informações para doações. (Ítalo C. M. Doval)