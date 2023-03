Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 24/02/2023 "O peso-leve Orlando 'Johnson' Silva não fazia feio nos toscos ringues da Porto Alegre da década de 1930, mas suas pretensões pugilísticas acabaram beijando a lona contra três rivais imbatíveis: música, boemia e uma mãe aflita (). Sorte da cidade, que ganhou em definitivo um de seus mais queridos e duradouros cantores. Amigo inseparável de Lupicínio Rodrigues, foi também funcionário público, fiscal de direitos autorais e, sobretudo, um boêmio gentil que deixou saudades entre o pessoal que dorme tarde." Que baita matéria! Meu avô era barbeiro no Centro de Porto Alegre e falava muito nele. (Roberto Vianna)

O atleta e o artista II

Tive o prazer de ouvir Johnson cantar e a honra de conhecê-lo. (Sérgio D'Almeida)

Leilão do IPA

Lamentável e censurável a omissão dos órgãos ditos responsáveis pelo Patrimônio Histórico quanto ao leilão do IPA (Instituto Porto Alegre), anunciado para o dia 7 de março. Iphan, Compahc e Ministérios Público permanecem não atuantes no cumprimento da legislação pertinente, o Decreto 25/1937, revigorado pelos arts. 215 e 216 da Constituição Federal. Nos termos do arts. 13 e 22 do referido decreto-lei há o direito de preferência assegurado tanto à União quanto a estados e municípios. Isso, ao que se sabe, é ignorado pelo pretenso adquirente do imóvel. O IPA é uma instituição centenária que formou dezenas de gerações gaúchas. Pergunta-se: porque os ex-alunos remanescentes também ficam silentes e não se mobilizam na defesa daquele patrimônio? (Caio Lustosa, advogado e ex-secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre)

Situação das escolas

Recentemente, a mídia estadual destacou a situação precária de algumas escolas estaduais no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, esse problema é recorrente todo o ano quando os alunos voltam às aulas. Vale destacar que, inclusive, alguns educandários, de tão precários que estavam, pais e alunos tomaram a iniciativa de realizar consertos sem esperar auxílio do governo. O governador Eduardo Leite (PSDB) se reelegeu prometendo uma atenção especial à área da educação neste segundo mandato. De fato, espero que essa promessa se torne uma realidade. (Guido Ávila, jornalista)

4º Distrito

Os bares do 4º Distrito, em Porto Alegre, são bacanas, mas a segurança e a iluminação pública na região precisam melhorar e muito. Sinceramente, dá medo de ir de carro e estacionar nas ruas, só de Uber direto na porta dos bares. (Candido Tiaraju)