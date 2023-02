coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 20/02/2023 A Havan deve definir até junho se erguerá mais três lojas no Rio Grande do Sul (). Uma delas poderá ser em Canoas, em um terreno de 24 mil metros quadrados, ao lado do ParkShopping. A cidade espera, ansiosa, por essa loja. Vai gerar mais empregos e será bem-vinda! (Leda Feijó)

Havan em Canoas II

Isso mesmo! Que venham mais 100 lojas da Havan, mais empregos e mais renda para as famílias. (Pedro Otávio)

Marielle e outros casos

JC, 23/02/2023 A Polícia Federal no Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar "todas as circunstâncias" do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que completa cinco anos sem resolução em 14 de março (). Mas quantos outros crimes hediondos ocorreram nesse período e estão sem solução? Afinal, todas as vidas importam ou só aquelas que o momento convém? (Ednilson Rodrigues)

Flanelinhas

Porto Alegre já teve um prefeito que oficializou a "profissão" de guardador de carros. Outro que criou legislação proibindo a atividade, inclusive estabelecendo aplicação de multa aos flanelinhas. No entanto, nenhuma das centenas de multas aplicadas foram pagas. Agora, a Capital faz vistas grossas para o problema. Durante a semana, os motoristas são extorquidos, inclusive nas Áreas Azuis. Nos fins de semana, a ação se dá nas imediações do Mercado Público, na orla do Guaíba e próxima a locais de espetáculos. E, às vezes, a extorsão é dupla, pois os flanelinhas cobram e quando começa o espetáculo vão embora. (Sérgio Becker)