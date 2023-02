A desocupação por parte das Americanas de um galpão logístico em um dos parques na Região Metropolitana de Porto Alegre é mais um efeito da crise originada por um rombo bilionário no caixa da empresa, em recuperação judicial desde janeiro ( Jornal do Comércio, edição de 24/02/2023 ). E ainda vão aparecer muitas outras empresas famosas que irão para o mesmo lugar. Bancos sabem que a empresa está devendo, mas a ganância dos juros de crédito são maiores e eles continuam dando corda por quê? Porque têm seguro e não perdem nada, mas os funcionários e fornecedores pagam a conta por não receber mais. Essas grandes empresas nunca têm bens próprios. Então têm a desculpa de não ter como pagar as dívidas. São cada vez menos empregos. Muito triste tudo isso. (Marisa Lessing)

Usina do Gasômetro

Prédio histórico e cartão-postal de Porto Alegre, a Usina do Gasômetro segue recebendo obras de revitalização. A prefeitura sinalizou para a possibilidade de reabrir as portas parcialmente durante o aniversário da Capital, no dia 26 de março. É inacreditável como que as gestões, desde 2017, abandonaram esse local que foi cenário de eventos tão importantes para a cidade, que oferecia atividades culturais gratuitas para a população. Espero nunca mais vê-la fechada! (Angela Russo)

Carreira médica

Fundamental para um bom serviço médico criar a carreira de estado para os médicos (JC, 20/02/2023). É a única forma da universalização do atendimento. Médicos, com uma boa remuneração e com uma estrutura de carreira, nos moldes do Judiciário, terão motivação para se espalharem pelo Interior. Na há outra forma, estamos perdendo tempo! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Tragédia em Torres

O corpo de Brian Grandi, desaparecido após o acidente na Ponte Pênsil de Torres na madrugada do dia 20 de fevereiro foi encontrado na última quinta-feira (JC, 24/02/2023). As laterais dessa ponte deveriam ser mais protegidas, de forma que, em caso de a ponte virar um pouco, as pessoas não caíssem no rio. (Socorro Azevedo Saraiva)

Trânsito

"Empatia" é o termo da moda e a falta dela é onipresente. O trânsito é o melhor ambiente para comprovar a falta de bom senso, paciência e gentileza. Em frente ao Colégio Rosário, a partir das 7h, existem todas as condições para que os pais-motoristas entreguem os filhos com segurança. Há uma faixa exclusiva (à esquerda) para parar, além da possibilidade de entrar no próprio colégio. Infelizmente inúmeros irresponsáveis param no meio da pista de rolamento porque o seu interesse (e conforto) importa mais que o bom senso geral, causando enorme congestionamento que se prolonga até a Ufrgs. Fica a dica. (Gilberto Jasper, jornalista)