O assunto trazido pelo colunista Antonio Hohlfeldt () sobre o ator, dramaturgo e produtor Antonio Fagundes ter deixado cerca de 50 espectadores na rua por terem chegado atrasados a uma apresentação da peça Baixa Terapia, no Rio de Janeiro, fez parte do público agredir os recepcionistas. Acho que teatro tem de ser assim. Quem atrasa atrapalha o espetáculo de quem já está assistindo. Fagundes está completamente certo! (Eunice Matos)

Atrasados no teatro II

Somete uma palavra em apoio a Antônio Fagundes: respeito. (Clecio Oliveira Camargo)

Atrasados no teatro III

Concordo plenamente com Antônio Fagundes, mas a mesma regra deveria valer para que nenhum artista também se atrase nos shows, teatro etc. (Márcia Camargo)

Alimentação no aeroporto

Bah, tomara que a nova franquia de cachorros-quentes no Aeroporto Internacional Salgado Filho () faça a diferença, pois os preços da alimentação nos estabelecimentos do local são um absurdo. A gente paga só de entrar. (Dario Rosa)

Shopping na orla

Discordo que o Pontal Shopping seja o primeiro shopping da orla do Guaíba. O primeiro é o BarraShoppingSul. Aliás, este novo shopping deveria estar na mesma localização que o Barra! Não concordo que Porto Alegre tenha cedido sua orla para um shopping. (Ana Maira Zortéa)

Portas giratórias

Contratações no Inter

O centroavante Luiz Adriano, de 35 anos, volta ao Beira-Rio depois de 16 anos (). Grande erro da direção do Inter contratar Luiz Adriano e Charles Aránguiz. Estão em fim de carreira. Quando o Inter quis repatriar Luiz Adriano do Palmeiras e Aránguiz do Bayer, ambos se negaram. Aliás, quando Aránguiz era do Inter fez força para ir embora. Por que o Inter servirá a eles? Erro crasso da direção colocar um caminhão de dinheiro nestas contratações. (Pedro Lagomarcino)