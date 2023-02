Cachorro-quente

Jornal do Comércio, 20/02/2023 Mais nova atração gastronômica do aeroporto Salgado Filho, a tradicional franquia de fast-food em aeroportos no Brasil, a Doog, com quiosque de cachorros-quentes, abriu no dia 17 de fevereiro na área de embarque (). Essa operação tem chance de fazer o diferencial no aeroporto. Tem preços e serviços com valor baixo e justo! O restante dos "permissionários" está fora da realidade! É um verdadeiro absurdo, por exemplo, o preço de uma água mineral de 500 ml (R$ 5,00 a R$ 9,00) e de um capuccino (R$ 12,00 a R$ 16,00). (Marco Mattana)

Mercado Público

Que ótima notícia a reinauguração do chafariz do Mercado Público de Porto Alegre, no Largo Glênio Peres. Ainda bem que estão cuidando do Centro Histórico. Isso é tão importante para nós, residentes da Capital, quanto para os turistas verem a beleza que tem ali. (Marlene Souza)

Judiciário

O Poder Judiciário, essencial nos países democráticos, já desfrutou de maior apreço. A par de rigorosa repressão a atos lamentáveis de alguns de seus componentes, que são exceções e existem em quaisquer grupos, medidas urgentes devem e podem ser tomadas. Exemplos: sobre o incêndio na Boate Kiss, ocorrido há 10 anos, em lugar de uma nota dizendo apenas que vêm sendo seguidas as regras processuais, informar logo uma data para o novo julgamento; no STF, reverter a tendência em que decisões transitadas em julgado possam vir a ser modificadas em julgamentos posteriores e com efeitos retroativos. A nação não pode sofrer mais com tanta insegurança jurídica! (Adelino Soares, advogado)