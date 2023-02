Destaques da edição digital

Na galeria de imagens do site do Jornal do Comércio, leitores encontram diversos registros internacionais. Nesta terça-feira, o destaque foi a seca em Veneza, na Itália. Semanas de inverno sem chuvas levantaram preocupações de que o país possa enfrentar outra seca após a emergência do verão passado, na qual os Alpes receberam menos da metade de sua queda de neve normal, segundo cientistas e grupos ambientalistas. O alerta chega no momento em que Veneza, onde as inundações são normalmente a principal preocupação, enfrenta marés extraordinariamente baixas que impossibilitam a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns de seus famosos canais. Os problemas em Veneza estão sendo atribuídos a uma combinação de fatores: falta de chuva, sistema de alta pressão, lua cheia e correntes marítimas. Acesse a galeria pelo QR Code.

Um verdadeiro resumo das novidades do varejo gaúcho. Esse é o mote do vídeo postado pela coluna Minuto Varejo no Instagram do JC (@jornaldocomercio). A jornalista Patrícia Comunello transformou em imagens temas recentes abordados em sua coluna, como: Lojas Pompéia lança tênis sustentável; Gang abre primeira unidade em 2023 e é em Farroupilha; Youcom, da Renner, fecha no Bourbon Ipiranga; Mais uma unidade da petshop internacional PetLand abre em Porto Alegre, desta vez no Bom Fim; Novo McDonald's em Porto Alegre: na esquina da Aparício Borges com Oscar Pereira; Antiga Panambra terá mall, pertinho do Shopping João Pessoa; Mega CD da São João está quase pronto em Gravataí; e Cestto, atacarejo do Zaffari, ganha cores, em obra acelarada.