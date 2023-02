coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 10/02/2023 O Estádio Olímpico está abandonado e com a estrutura comprometida (). Grêmio e Inter gostando ou não as construtoras são empresas e o objetivo é o dinheiro. O resto é criar um roteiro de teatro em cima da população e vender pão e circo. Uma historinha igual ao antigo Olímpico, que ficou fora do conto de fadinhas para ver quem é o melhor disso e daquilo. São máquinas de fazer dinheiro, nada mais que isso. (Jonas Moon)

Estádio Olímpico II

É triste ver a situação de abandono do antigo estádio Olímpico. Na condição de torcedor do Internacional e amante do futebol, fico triste ao passar por ali e ver um dos templos do nosso futebol desse jeito. O histórico Olímpico Monumental não merece esse fim. (Antonio Augusto Franco)

Segurança

Uma excelente alternativa o projeto de construção da Central de Polícia em Lajeado apresentado pela cidade ao governo gaúcho! (José Braga)

Atacarejo

Um novo atacarejo será erguido pertinho do Stock Center e da Havan, na Zona Norte de Porto Alegre. Quando li, na hora me veio esse espaço na avenida Assis Brasil, local de uma antiga concessionária de caminhões. Muito bom! Tomara que a concorrência gere muitas ofertas aos consumidores. (Dilson Justo Dimer)

Gauchão