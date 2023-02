Turismo no Uruguai

Excelente a matéria sobre o Uruguai (Jornal do Comércio, 13/02/2023). Prova que o Mercosul não passa de quimera. Burocracia, documentos, cartórios. Tudo para dificultar e desestimular o intercâmbio, turismo etc. Há que fazer seguro saúde para Covid-19, e alguma eventual urgência médica como fica? Por que os planos de saúde nacionais não valem no Mercosul? As locadoras de veículos nacionais não permitem a saída do País. Fiz contato com uma locadora em cidade uruguaia de fronteira e fui informado que locavam para brasileiros, mas sem seguro contra roubo... E se alguém se atrever a enfrentar tudo isso, não estará livre de eventual nova exigência na aduana uruguaia. (Paulo Roberto Chedid, estudante)