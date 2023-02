Prédios no Litoral Norte

Jornal do Comércio, 10/02/2023 Projetos de construção de prédios de até 14 andares em Rainha do Mar e Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul têm gerado mobilização dos veranistas (). Tudo bem que "ainda" vivemos em um país democrático e toda forma de pensar é permitida, mas é cada comentário que eu fico tentando entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que chama Camboriú de "cafona", ou ainda quem diz que vai fazer sombra na praia e por aí vai. Será que alguma dessas pessoas conhece a realidade da região? Será que alguma pensa nos benefícios que virão junto? É, até certo ponto, compreensível que haverá uma alteração nos balneários, mas isso é evolução, prosperidade aos moradores. (Tiago Borges da Rosa, corretor de imóveis)

Litoral Norte II

Querem copiar Capão da Canoa, que já está ficando um absurdo e parecendo com Balneário Camboriú. O que querem mesmo é a competição do mercado imobiliário com as grandes construtoras para ganhar muito dinheiro, esquecendo da população de moradores ou veranistas. (Alexandre Albrecht)

Parque Saint'Hilaire

O Parque Saint'Hilarie está abandonado, sem a população poder usufruir da natureza a sua volta. São quatro nascentes degradadas, segundo diagnóstico do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Onde estão os órgãos responsáveis pela fiscalização desses locais. Trancados no ar-condicionado de seus escritórios? (Valcir Jose Madalozzo)

