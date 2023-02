Jornal do Comércio, 03/02/2023 ). Parabéns à empresa! Poderia investir mais na região, em municípios limítrofes que produzem a matéria-prima para a empresa. Fica a dica! (Joelce Carvalho) No último ano, a CMPC alcançou o terceiro recorde histórico de produção em sequência na unidade de Guaíba (). Parabéns à empresa! Poderia investir mais na região, em municípios limítrofes que produzem a matéria-prima para a empresa. Fica a dica! (Joelce Carvalho)

Americanas

JC, 03/02/2023 A recuperação judicial das Lojas Americanas tem ocasionado demissões de funcionários por todo o Brasil, e o Rio Grande do Sul não escapou disso (). Eles vão receber seus direito e depois tentar entrar no mercado de trabalho de novo. Só que com o tempo fica mais complicado. Estou nessa situação, tentado voltar ao mercado de trabalho, porém está muito difícil. (Anderson Assunção)

Ar-condicionado

A prefeitura de Porto Alegre começou a notificar as empresas de transporte público que circularem com ônibus que possuem ar-condicionado, mas não estiverem com o equipamento em funcionamento. Os piores são os da Carris, sujos e sucateados, além de motoristas mal-humorados, que ainda acham que estão fazendo um favor transportar os passageiro. (Nilza Taborda)

Parque Saint'Hilaire

Quatro nascentes do Parque Natural Municipal Saint'Hilaire, em Viamão, estão degradadas devido à popluição gerada pelo homem. Ao invés de cuidar das nascentes, o povo despeja esgoto e depois reclama que não tem água! (Marlene Gonçalves)