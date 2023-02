Taxação de heranças

Ainda bem que o governador de São Paulo vetou o projeto de lei que reduz o imposto sobre doações e heranças. Era um absurdo a proposta, ainda mais que foi aprovada às pressas pelos deputados no final do ano de 2022, em sessão extraordinária (). Buscava beneficiar somente os mais ricos e ia na direção oposta ao que vem sendo feito nas economias mais desenvolvidas do mundo como EUA, Suíça e Alemanha, em que o imposto sobre herança pode alcançar entre 40% e 50%. A própria OCDE tem pedido aos governos que aumentem os impostos sobre como forma de combater a desigualdade social. (Rafaela de Otero, advogada)

Brasil x Argentina

, o competente articulista, em linha direta, indaga o porquê de o governo Jair Bolsonaro ter ignorado a busca de uma sinergia efetiva com o País amigo (Argentina), e um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Olhando o comportamento pregresso do ex-presidente, ao longo de seu governo, chega-se facilmente à resposta: arrogância para com países que não tivessem mandatários com perfil político de extrema direita. (Manoel Luiz Silva dos Santos)