Hotel em Gramado 

Jornal do Comércio, edição de 3, 4 e 5/02 2023, página 11 Gramado ganhará mais um importante atrativo turístico: a primeira unidade gaúcha do Hard Rock Hotel (). O projeto estimado em R$ 1 bilhão será construído em três fases ao longo de 10 anos às margens da rodovia RS-235, região que já conta com grandes empreendimentos hoteleiros. O futuro Hard Rock Hotel será erguido em frente ao resort Laghetto Golden, da rede Laghetto, situado no km 31, no bairro Carazal. Uma ótima notícia para o Turismo gaúcho. (Valdemar Porcello)

Posse de deputados no RS

Na cerimônia de posse dos deputados do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa teve gente com torcida e teve gente com vaias. Foi uma tarde de aplausos, gritos de protestos, promessas e muito calor na Capital. O coro mais fervoroso foi a frase do momento: Sem anistia! Dava para ver muita gente engajada, representantes de classes sindicais, causas sociais, religiões e claro muita gente de gabinete com cargos de confiança. Para todos os deputados eleitos uma frase de peso ético e moral que carregou a esperança da democracia. (Priscila Gomes da Silva, relações públicas)

Calor

O calor tem sido muito forte em Porto Alegre, após um janeiro nem tanto, com alternância do calor, chuvas e temperaturas mais baixas. Mas, é assim aqui no Estado. (Telmo Irigaray)

Futebol gaúcho

É uma pena ver que num jogo em uma cidade grande do interior do Estado, o clube local tem menos torcedores do que o visitante, no caso um dos integrantes da dupla Grenal. É o início do fim do futebol gaúcho, pois as torcidas dos demais clubes vão minguando quando veem que só a dupla vence a tudo e todos, tirando a graça de uma verdadeira disputa no futebol do Estado. (Ivo R. Paiva)

Rodovias no verão

Será que os meses de férias, janeiro e fevereiro, são apropriados para intervenções nas estradas do Rio Grande do Sul? Pela minha avaliação, não! Esse tipo de trabalho, nessa época, só serve para causar engarrafamentos e irritação nos contribuintes. Muita falta de sensibilidade da EGR! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Comunicadores

Desde que derrubaram a exigência do diploma de jornalismo para exercer tarefas em jornais, rádios e Tvs, tivemos uma invasão nos meios de comunicação. Se a ideia era permitir que ex-jogadores de futebol comentassem pela notória experiência, tudo bem, mas bastava criar uma categoria de comentaristas, sem a exigência do diploma. Mas, abriram para todos os setores. Um apequenamento da profissão. (João Barcelllos)