Página 5, edição de 31/01/2023 do Jornal do Comércio É bom saber que o nosso Estado terá reforço na energia elétrica no decorrer desse ano de 2023 (). Ter mais energia à disposição dos consumidores, sejam particulares ou empresários, entidades e redes de lojas comerciais, industriais e outros setores é motivo de satisfação para toda a economia e da população gaúcha. (Jader de Alencastro)

Impeachment

Parece que virou passatempo de alguns ou apenas para eles figurarem no noticiário, mas a cada dia são apresentados no STF pedidos de impeachment contra políticos e até contra o presidente da República. Vamos parar com isso que só atrapalha a vida da Nação, eis que a maioria, às vezes todos, não são aceitos pelo Supremo, por falta total de argumentos sólidos. (Homero Gaspar)

Alargamentos

Que bom que o governo do Estado está providenciando o alargamento de trechos da Avenida Paraguassú, que liga várias das nossas praias, começando por Tramandaí e Santa Terezinha. O movimento de veículos é grande e neste veraneio só tem aumentado. Que o alargamento venha logo, é preciso. (Leonardo da Conceição, Tramandaí)

Hemodiálise

Não se compreende que em todo Litoral Norte nenhuma praia, nenhum município, nenhum hospital, de Torres até Cidreira, tenha um setor que faça hemodiálise. Quem precisa do procedimento tem que se deslocar a Porto Alegre, ainda que as prefeituras geralmente coloquem transporte à disposição para idas e vindas. Mas, a pessoa perde um dia, no mínimo. Tem que montar serviço de hemodiálise em Torres, Capão da Canoa, Tramandaí ou em Cidreira, pois está fazendo muita falta. (Walther Hugo Macedo, Tramandaí)

Guarda-vidas

O serviço de guarda-vidas no Litoral Norte, antes chamados os seus integrantes de salva-vidas, está bem neste veraneio, mas muitos continuam arriscando a própria vida, pois os salvamentos e as mortes já são muitos, infelizmente, e ainda temos mais de mês na alta temporada de verão. (João Aparecido Neto, Capão da Canoa)

Trânsito

Tirando as sextas-feiras à tardinha, o trânsito em Porto Alegre está bem mais calmo, por conta do veraneio. Para quem ficou na Capital, um alívio, ainda mais quando muitos andam correndo e não respeitando as sinaleiras. É um perigo, claro, mas tem gente que desafia. (Osmarino B. Círio)