Liminar contra o Plano Diretor

Coluna Pensar a cidade, Bruna Suptitz, página 16, edição do Jornal do Comércio de 27/01/2023 Não entendo por qual motivo tem gente contra a revisão do Plano Diretor (). Deve ser por algum interesse específico, não o da cidade em geral nem dos seus 1,4 milhão de habitantes. O Plano Diretor dá diretrizes de construção, de vias, de loteamentos em zonas do interesse de todos. Tem que revisar o Plano Diretor, criado por Loureiro da Silva, em 1959. (Luiz Roberto Gastal)

Prejuízos com energia elétrica

Encaminhei documentos pertinentes à minha demanda de ressarcimento de danos elétricos contra a CEEE-D, pelo que ocorreu ainda em novembro de 2022 em minha moradia, com alternância de energia que danificou diversos aparelhos eletrodomésticos, a qual vem se arrastando há mais de 30 dias sem que se apresente solução. Troquei mensagem com a gerente da loja física de Capão da Canoa, onde a mesma deixou claro que anexou ao processo, em 9 de dezembro, os laudos/orçamentos recebidos da autorizada Electrolux. Informo que, conforme já informei exaustivamente a diversos departamentos da CEEE-D, o segundo item danificado - um receiver - de procedência dinamarquesa, cuja única autorizada no Brasil, em São Paulo, ao ser contatada, informou do alto custo, além da dificuldade na na obtenção de peças de reposição. Visando resolver o impasse de modo razoável, propus que eu escolhesse um equipamento similar no mercado nacional, porém, a CEEE-D, além de não responder, vem criando novos óbices ao ressarcimento. (Paulo Guy Bass, Xangri-Lá)

Ordem e Progresso

Além do reprovável vandalismo de 08 de janeiro, ainda surgem nas redes sociais vídeos e frases, no intuito de perturbar o novo governo federal. Quando essas pessoas, com total razão, criticam a desigualdade, o desemprego, a fome, a falta de habitação, a saúde, a educação, 19 mil obras públicas paradas, etc., e as finanças mostram um déficit de R$ 200 bilhões, é assim que colaboram para o Brasil melhorar? Não serão mais úteis vigiando os integrantes dos Três Poderes e apontando excesso de ministérios, secretarias, cargos em comissão, nomeações sem qualificação técnica, imóveis ociosos, gastos com aluguéis, veículos, viagens, diárias, penduricalhos como planos de saúde, verbas de gabinete, correio, telefone etc.? (Adelino Soares, Auditor Fiscal aposentado)

Futebol com indisciplina

Está muito indisciplinado o futebol brasileiro. Em cada partida, o que se mais vê são treinadores e atletas, inclusive os que estão no banco, reclamando acintosamente do árbitro e dos (agora também das) bandeirinhas. Isso está errado, mas está se tornando rotina no nosso esporte favorito. Se fosse na Europa, como já se sabe, haveria muitas expulsões, por conta dos gestos escandalosos e das reclamações com dedo na cara dos árbitros. (Danilo Antônio Rivera)