Venda de seminovos

Jornal do Comércio, página 8, edição de 23/01/2023 Não surpreendeu, de nenhum jeito, saber que os carros seminovos estão liderando as vendas de veículos no Brasil (). Tanto pelo preço como pelas garantias que algumas revendas dão ao veículo vendido, quanto pela aceitação de um outro carro na troca, é um bom negócio. Mas, tem que verificar bem as revisões, pois comprei um seminovo, muito bom no geral, mas só com o uso e viagens curtas apareceram dois problemas, pois veio sem o extintor de incêndio e a chave com controle não abria o porta-malas. (Nicanor Luis de Castro)

Ponte de Imbé

Após décadas de espera e promessas, eis que o governo estadual deu o dinheiro necessário para as duas novas pontes ligando Tramandaí a Imbé, que ficariam mais na foz do rio Tramandaí. Mas, foi isso que está levantando oposição, pois muitos dizem que as atuais pontes poderiam ser melhoradas e, aí, tudo estaria resolvido e com muito menos gasto. Ora, não sei como, pois elas são estreitas e estão sempre saturadas de veículos e ainda têm os que ficam nelas pescando todo o dia. Quem vem de Imbé para Tramandaí e quem vai de Tramandaí para Imbé no final da tarde fica muito tempo no engarrafamento antes das pontes. Na entrada da cidade, logo após a ponte, há cruzamento em Tramandaí que tranca todo o trânsito. Tem que deixar fazer as novas pontes para acabar com esse problema de muitos anos. (José Carlos de Figueiredo)

Acusações

Já estamos chegando no segundo mês da administração do presidente Lula e só se ouve e lê críticas a Jair Bolsonaro, o qual também faz o mesmo. As eleições já passaram, basta de acusações. Vamos trabalhar pelo Brasil! (Telmo Contursi)

Armas

Na coluna Palavra do Leitor, edição desta terça-feira, 24/01/2023, do Jornal do Comércio , um leitor demonstra total ignorância sobre a licença para adquirir armas legais pelos brasileiros. É tamanha sua desinformação que ele mesmo diz que os criminosos usam armas de guerra. Portanto, essas não se compram com licença. Vai dar uma estudada amigo, antes de mandar um texto desses para um jornal aqui no Sul muito respeitado. Todos somos brasileiros e merecemos nos proteger, por isso as armas são a nossa defesa. (Jose Valdai de Souza, médico, militar e ex-caçador, Porto Alegre)

Repetição

Tem mídia que fica repetindo, diariamente, cenas das invasões no Congresso. Parece que estão em campanha para que Jair Bolsonaro seja preso, pois dizem que foi ele quem arquitetou tudo isso. Mas tem que ter argumentos comprovados para tanto, a não ser que Alexandre de Moraes, do STF, novamente passe por cima da Constituição e continue sendo, de fato, o presidente do Brasil. (Ricardo de Oliveira)