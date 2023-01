Lojas físicas continuarão

matéria de Patrícia Comunello, desde Nova York, página 5, edição de 17/01/2023 do Jornal do Comércio. Apesar do grande avanço do e-commerce, as lojas vivas do varejo não só continuarão como terão expansão neste ano e em 2024. É o que li naExecutivos de grandes redes descartam parar com a expansão de suas lojas físicas e isso é bom, pois muita gente continua preferindo o visual, o toque no produto e a visão do que vai comprar diretamente na loja. Uma boa notícia, sem dúvida. (Emanuel R. Sotero, Porto Alegre)

Drogas

Incrível a quantidade de drogas que continuam a ser apreendidas no Brasil, tanto em rodovias, a maior parte, como em cidades, incluindo da Região Metropolitana de Porto Alegre. É um comércio lucrativo e, por isso, sempre tem gente disposta a se arriscar para trazer as drogas e vendê-las no Brasil. Além disso, agora temos drogas sintéticas perigosas, mas cujo consumo está aumentando. Até quando vamos conviver com este flagelo? (Nair Ouro Monte)

Armas

O uso de armas de guerra por parte de criminosos no Brasil e agora em Porto Alegre comprova o erro do presidente Jair Bolsonaro em liberar a compra e o porte de armas. A intenção era diminuir a criminalidade pelo medo das vítimas estarem armadas, mas o resultado foi o contrário, aumentaram o uso, o porte e o emprego de armas poderosas pelos criminosos. Tem que combater o contrabando de armas aqui no RS, que tem aumentado. (Cláudio Antonio S. Claro)

Futebol

Só fiquei sabendo que o São José, tradicional clube de futebol de Porto Alegre, continua atuando e bem vivo quando fez um jogo-treino contra o Inter. Antes, nada, nem uma palavra, um toque, uma notícia na mídia da Capital. Mas, o popular Zequinha tem toda uma tradição no futebol de Porto Alegre. Penso que uma vez por semana alguma notícia, por menor que fosse, deveria ser dada do São José, time que minha família sempre torceu. (Oscar Henrique B. S. Matosso)

Banco Central

Assim como a bandeira ou o brasão da República, a moeda de um país deve ser preservada, pois desta forma teremos a garantia do poder de compra e a certeza de que fundamentos econômicos sólidos criam um ambiente de negócios para o crescimento sustentável da economia. Em entrevista à Globonews, o presidente Lula chamou de "bobagem" a autonomia do Banco Central e disse que a meta de inflação "arrocha" o crescimento econômico. Ele pode entender de tornos no chão de fábrica ou da luta sindical, mas verdadeiramente não entende absolutamente nada de economia. (Marcelo do Vale Nunes, administrador)