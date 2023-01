Governador está correto 

Depois da baderna antidemocrática de golpistas ocorrida em Brasília no último domingo, 8 de janeiro, o governador Eduardo Leite (PSDB) convocou uma reunião de emergência na noite do mesmo dia com a cúpula da segurança e com secretários do governo. Foi quanto avaliou a crise provocada pelos atos terroristas em Brasília. Leite criticou duramente os atos na Capital Federal e disse que as tropas de segurança estão de prontidão para agir se necessário ( Jornal do Comércio, 08/01/2023 ). Para ele, os protestos de domingo foram antidemocráticos de caráter golpista, um ataque à sede dos Três Poderes e às instituições. Faltam palavras para adjetivar o que vimos neste domingo, disse ele. (Nestor Manta)

Privatizações

Não sei por qual motivo ainda temos tanta oposição quanto às privatizações. Até agora, não sei de nenhuma que tenha dado errado. Pelo menos nada foi noticiado. No caso de Porto Alegre, o Parque da Redenção teria muito investimento, como terá o Parque Marinha. Vamos tentar mudar o negativismo histórico contra as privatizações ou, pelo menos, contra as Parcerias Público-Privadas em benefício da Capital e do Estado, eis que os respectivos governos não têm mais dinheiro para investir em alguns setores. (Ismar Mendonça Falcão)

Veraneio

Impressionante o movimento na estrada freeway nos fins de semana. Milhares estão indo e vindo das praias entre sexta-feira e domingo, e isso coloca milhares de veículos na rodovia. Mas tem que andar devagar pois os acidentes de trânsito em outras rodovias têm sido muitos, nas últimas semanas. (Silvia Mancuso)

Clima

Que temos mudanças muito grandes no clima, parece que não há mais dúvida, quando o Brasil registra enchentes no Sudeste e Nordeste e estiagem aqui no Rio Grande do Sul. No Litoral Norte, então, à noite a gente tem que dormir de cobertor, em pleno janeiro, algo que eu nunca vi acontecer antes e já veraneio há mais de 20 anos. (Maria Cristina Fontes)

Limpeza

Manter a cidade limpa não é tarefa apenas dos trabalhadores da empresa contratada pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) em Porto Alegre. É que vejo muita gente jogando no chão e nas sarjetas restos de comida, areia e lixo em geral. Isso traz sujeira e dificulta o escoamento das águas das chuvas, sujando muito as nossas ruas e avenidas. Temos que colaborar mais. (Luiza H. Honorato, Porto Alegre)