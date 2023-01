Somos 11 milhões 

Jornal do Comércio, página 5, edição de 06/01/2023), só agora atingimos essa quantidade de pessoas aqui no Estado. Vou me atualizar. (Reginaldo Martins) Eu pensava que o Rio Grande do Sul já tinha 11 milhões de habitantes há alguns anos. Mas, segundo li (" Prévia do Censo conta 11 milhões de gaúchos ",, página 5, edição de 06/01/2023), só agora atingimos essa quantidade de pessoas aqui no Estado. Vou me atualizar. (Reginaldo Martins)

Termelétrica de Rio Grande

Triste a notícia de Jornal do Comércio, que não deveria ocorrer num país que clama por maciços investimentos para reverter sua delicada situação econômico-financeira. Refere-se a um projeto de R$ 6 bilhões (JC, 05/01/2023), para instalar em Rio Grande uma usina de regaseificação, um píer próprio e uma termelétrica, que um grupo espanhol está aguardando há anos seja liberado pela Aneel, porque um diretor desta nega, alegando falta de mera formalidade e não razões técnicas. Agora, o Rio Grande do Sul, que precisa de mais energia elétrica com urgência, terá que esperar uma decisão judicial, sempre sujeita a demora pelos inúmeros recursos possíveis. (Adelino Soares, advogado, Porto Alegre)

IPTU e IPVA

Começar o ano com o pagamento do IPVA (veículos) e do IPTU (imóveis) exige que o contribuinte tenha guardado pelo menos parte - se é que tinha direito - do 13º salário, pois os valores são altos. Pagar à vista tem descontos que devem ser levados em consideração, sendo a melhor opção. (Ítalo Montevalle, Porto Alegre)

Cristo Protetor

Quando uma comunidade se une e colabora visando uma obra de interesse de todos, ela se realiza. É o caso do Cristo Protetor, na cidade de Encantado, distante 139 quilômetros de Porto Alegre (" Estátua do Cristo Protetor terá elevador a partir de março ", JC, 09/01/2023). A partir de março terá um elevador, para que os visitantes acessem o coração de Jesus Cristo e possam contemplar, de uma altura de 33 metros, a vista do Vale do Taquari e do rio Taquari, que banha a região, em dias com boa nitidez até os morros de Bento Gonçalves. A estátua já recebeu 130 mil turistas do Brasil e de outros países, inclusive da Europa. (Natália Mansueto)

Caminhonetes

O roubo de caminhonetes modernas, essas com 4 portas, mais um espaço atrás para cargas aumentou 30% em 2022, segundo dados policiais nacionais. São veículos que custam em torno de R$ 135 mil a R$ 160 mil, e que têm muita procura, especialmente pelos ladrões que podem repassá-los na base de

R$ 80 mil ou R$ 90 mil, após adulterarem os documentos e as placas. Azar de quem comprou uma destas caminhonetes e não fez seguro. (Régis Arthur Miranda)