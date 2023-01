O que era esperado, mas não conta tanta rapidez e tamanho abrangente, acabou acontecendo, pois o novo governo do presidente Lula (PT) cancelou todas as privatizações previstas, inclusive a liquidação da Cientec aqui no Rio Grande do Sul. Talvez uma ou outra fosse necessária esperar mais tempo, caso da Cientec. Porém, acabar com todas acho que foi um exagero. O futuro dirá com quem está a razão. (José Almada do Valle)

Safra de trigo

Mesmo com todos os problemas ocorridos por conta do clima no Rio Grande do Sul, a safra de trigo gaúcho será a maior em 40 anos ( Jornal do Comércio, página 7, edição de 05/01/2023 ). É uma ótima notícia que mantém a expectativa de que o agronegócio continuará ajudando a levantar a economia do Estado. (Percival Bueno Gutierrez)

Trânsito no verão

É uma grande verdade, o trânsito em Porto Alegre no verão não tem nada a ver com aquele até meados de dezembro, ou seja, um enorme número de veículos rodando pela cidade trazendo engarrafamentos todos os dias, todas as horas e em diversos bairros, como no meu, Partenon. (Antenor Vargas Filho)

Postos de gasolina

A prefeitura não renovou a concessão dos postos de gasolina na Redenção, e noto que o da Osvaldo Aranha, em frente à Igreja do Divino Espírito Santo está fechado há tempos, mas sem qualquer indicação do que será feito ali, se é que será. Parece, segundo me informei, que a pequena área será simplesmente anexada à Redenção. Mas que isso seja feito logo pois já tem gente se adonando do espaço para ali viver. (Jussara Remanso Quintana, Porto Alegre)

Pesquisa de minérios

As cidades de Arroio Grande, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Piratini, no Sul do Rio Grande do Sul, terão os seus solos pesquisados em busca de minérios. A autorização foi dada à empresa Votorantim Cimentos, após análise da Agência Nacional de Mineração. (Cíntia Piegas, Pelotas)

Pelotas e a agropecuária

A cidade de Pelotas foi destaque nacional pelo seu desempenho na agropecuária. O município aparece em 11º lugar na última edição do Ranking das Melhores Cidades para fazer Negócios no segmento de Agropecuária. Para o vice-prefeito Idemar Barz, são as parcerias que garantem uma produção de qualidade, geram mais renda e empregos no setor e impactam a economia. (Luciara Schneid, Pelotas)