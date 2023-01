Jornal do Comércio, página 5, edição de 05/01/2023). O Rio Grande do Sul precisa de energia, mesmo térmica. Isso, no entanto, não impede que continuemos a ter áreas para o aproveitamento de energia eólica ou a solar, onde o Brasil vem despontando. (João Cézar Diehl) Uma boa notícia após anos de impasse será, finalmente, a construção da térmica em Rio Grande, investimento de R$ 6 bilhões e aguardada há anos (" Conciliação na Justiça pode viabilizar térmica de R$ 6 bilhões ",, página 5, edição de 05/01/2023). O Rio Grande do Sul precisa de energia, mesmo térmica. Isso, no entanto, não impede que continuemos a ter áreas para o aproveitamento de energia eólica ou a solar, onde o Brasil vem despontando. (João Cézar Diehl)

Voo em Torres

Muito boa a reportagem sobre o voo parapente em Torres (Especial de Verão, Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 05/01/2023), a praia mais charmosa, segundo opinião geral no Estado, quase na divisa com Santa Catarina. A repórter que chegou e, logo em seguida, fez o voo sem ter tempo de ter medo, segundo ela disse, foi um ponto muito bom. É uma atração turística que pode ser aproveitada pelos que lá vivem e, mais ainda, pelos veranistas, sejam ou não gaúchos. (Valdir Morandi)

Moeda comum

Inacreditável, brasileiros, alfabetizados, pensarem em moeda comum em um momento em que os parceiros do Mercosul estão de mal a pior. Só uma política demagógica e voltada para outros interesses poderia planejar para colocar o Brasil numa enrascada dessas. Que Deus nos proteja! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Confusão no governo

O governo federal do presidente Lula (PT) recém começou, mas já está com confusões do tipo vamos fazer isso - caso da reforma da Previdência - e, logo em seguida, outro ministro dizendo que não vai fazer coisa nenhuma. Ainda bem que o presidente marcou reunião geral para acertar os ponteiros e só um falar em nome de todos quanto às medidas que serão tomadas. Hoje, está uma confusão só. (Nélio Carmel, Canoas/RS)

Conta da Corsan

Meu pai, idoso de quase 90 anos, solicitou o corte de um arbusto crescido na caixa do hidrômetro da entrada da água na calçada pública. Veio um funcionário de firma terceirizada e, sem pestanejar, arrancou a proteção da grade de metal (porque o vegetal trancou a abertura dela) da caixa, substituiu o aparelho de medição de consumo d'água da residência modesta no periférico bairro rural afastado da central zona urbana. O valor de consumo era na média de R$ 48,00 mensal, mas na última conta do ano pulou para R$ 88,00! Isso, mesmo! Uma mordida fatal no orçamento popular de presente natalino da estatal em vias de privatização. (Helder Pinheiro Mayer, escritor, rua São Gabriel, 228, bairro Stela Maris, Alvorada/RS)