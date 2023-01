Jornal do Comércio, Começo de Conversa, Fernando Albrecht, edição de 03/01/2022). Políticos profissionais deturparam a noção do mandato legislativo. Ao escolhermos nosso deputado, outorgamos a ele um mandato a ser exercido no Parlamento. Após a eleição, nosso mandatário é chamado a exercer um cargo em outro Poder, abrindo espaço para que seu suplente ocupe a posição para a qual não o escolhi. Lamento não ter votado na deputada estadual Nadine Anflor (PSDB), que honra o mandato conquistado pelo voto de seus eleitores. (João Figueiredo Ferreira, Porto Alegre) Muito oportuna a nota "Coerência respeitosa" , Começo de Conversa, Fernando Albrecht, edição de 03/01/2022). Políticos profissionais deturparam a noção do mandato legislativo. Ao escolhermos nosso deputado, outorgamos a ele um mandato a ser exercido no Parlamento. Após a eleição, nosso mandatário é chamado a exercer um cargo em outro Poder, abrindo espaço para que seu suplente ocupe a posição para a qual não o escolhi. Lamento não ter votado na deputada estadual Nadine Anflor (PSDB), que honra o mandato conquistado pelo voto de seus eleitores. (João Figueiredo Ferreira, Porto Alegre)

Preconceito

Muitas pessoas poderão não concordar com nada sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, mas zombar das pessoas que subiram a rampa me causa indignação. Eram pessoas que representavam o povo, algumas com problemas sérios de saúde, por exemplo, um jovem que sofreu de meningite viral aos 3 anos de idade, doença que lhe causou paralisia cerebral. Todos são iguais perante Deus. Não adianta você ter tudo de bom e não ser feliz. Infelizmente, o coração se encarrega de disseminar ódio. E mais: muitas pessoas falam na palavra empatia, mas ela está bem escassa na atualidade. Há muita gente preconceituosa, lamentavelmente. O mundo precisa de paz e entendimento. Feliz 2023! (Guido Ávila, São Gabriel, jornalista)

Mudança

A mocidade é a idade da transgressão e na minha época a gente burlava a portaria da reunião-dançante para sobrar um dinheirinho para a Cuba-Libre, necessária para dar coragem de tirar as moças para dançar. Mas em todas as travessuras cuidávamos para não resultar em registro na Folha Corrida policial, pois isto dificultaria conseguir emprego. Hoje tudo mudou, a conquista de emprego se dá pela entrega de currículos e a Folha Corrida agora chama-se Prontuário, para o qual criminosos e políticos parecem não se importar. Os primeiros porque não têm nada a perder. Os segundos, porque agora, quanto mais extenso for o prontuário, melhor a chance de ser indicado para um cargo importante ou ministério. (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Bolsa e dólar

O presidente Lula tem que tomar muito cuidado quando falar sobre as finanças do Brasil, pois a Bolsa e o dólar podem cair ou subir. Ele disse que não se importa, mas tem sim que cuidar. A economia é uma só e as finanças são a ponta, justamente com o Ibovespa e o dólar dos Estados Unidos. E que ele também oriente o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ter mais cuidado ainda, ou a inflação voltará. (Carlos Alberto da Rosa, Porto Alegre)