Muito útil e interessante a matéria "O centenário de Augusto Carneiro", de Bruna Suptitz, publicada na coluna Pensar a cidade , na edição de 30/12/2022 do Jornal do Comércio. Segue a tradição informativa do Jornal do Comércio, do qual sou assinante, e recupera informações importantes sobre a vida do admirável Augusto Carneiro, cujos propósitos ecológicos nos relembram que o lucro e a funcionalidade não podem estar acima do respeito à natureza em suas várias dimensões. Leitura gratificante. (Pedro Luiz S. Osório, leitor e assinante)

Supressão de Árvores

Como morador e contribuinte de Porto Alegre, em 2019 questionei a prefeitura, por e-mail enviado à Smams, sobre a remoção de todas as árvores (de diversos portes) do passeio no entorno do Tribunal de Justiça, tanto na av. Borges de Medeiros quanto na av. Aureliano de Figueiredo Pinto. Passados mais de três anos, nada foi replantado no local e não recebi nenhum retorno. Gostaria de alguma explicação do poder público municipal ou do próprio TJ, que à época realizava obras de ampliação da sua sede. (Márcio Tassinari Stumpf, Porto Alegre)

Pelé

Todos os jornais, rádios e tevês deram destaque à morte do Rei Pelé, jogador que maravilhou o mundo, vencedor de três Copas e que marcou incríveis 1.281 gols (Jornal do Comércio, páginas 20, 21 e contracapa, edição de 30/12/2022). No mundo inteiro a morte foi registrada e muito lamentada, inclusive por dirigentes de outros países, pois Pelé era unanimidade mundial. Uma perda irreparável para o futebol, em todo o mundo. (Marcelino Cunha, Porto Alegre)

Pelé II

Tive o privilégio de ver Pelé jogar em Porto Alegre. Foi no Estádio Olímpico do Grêmio, onde eram realizadas partidas do Campeonato Roberto Gomes Pedrosa, até hoje Brasileirão. O Inter não queria mais os Eucaliptos, mas ainda não tinha o Beira-Rio, então, a dupla Grenal jogava ali. Pelé não esteve numa noite inspirada, mas fez dois gols contra o Inter, um deles tabelando - sem que o grande zagueiro quisesse, nas pernas de Scala, se não me engano, e avançando até fazer seu segundo gol. O primeiro foi batendo falta de fora da grande área do Inter. Foi uma noite de forte emoção para mim, então bem mais jovem e gostando muito de futebol. Grande Pelé, que Deus o tenha. (Reinaldo Sofia Fortes)

Pelé III

Pedir que o Santos, clube onde Pelé despontou para o futebol e para ser o maior jogador de todos os tempos, não use mais uma camisa com o número 10, a de Pelé enquanto jogou, me parece um pouco exagerado. Estátua e todas as demais honrarias, tudo bem, mas camisa 10 faz parte de todas as equipes. Que o Santos se lembre do Pelé de todas as outras formas, mas não eliminando o número 10 da sua equipe. (Oswaldo Leme)