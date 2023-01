Jornal do Comércio, página 11, edição de 15/12/2022). Pode-se dar um desconto quando há alguns colunistas que são contra isso ou aquilo, esse ou aquele governo. No geral, digo que a imprensa da Capital é bem moderada e equilibrada, o que é bom para todos nós. Notícia é o que interessa mais a todos. (Renato Andrade, Porto Alegre) Com tanta gente criticando alguns setores da mídia, coube à Federasul reunir e apresentar representantes da mídia aqui em Porto Alegre para defender o legado do setor à democracia, algo fundamental para todos (" Painel na Federasul debate papel da imprensa na democracia ",, página 11, edição de 15/12/2022). Pode-se dar um desconto quando há alguns colunistas que são contra isso ou aquilo, esse ou aquele governo. No geral, digo que a imprensa da Capital é bem moderada e equilibrada, o que é bom para todos nós. Notícia é o que interessa mais a todos. (Renato Andrade, Porto Alegre)

Ônibus mais baratos

Manter o valor das passagens de ônibus urbanos é uma ideia muito louvável. Afinal, o transporte coletivo é usado por milhares de pessoas diariamente, a maioria para ir e vir aos seus locais de trabalho. Então, ter uma passagem barata é o que interessa para estas pessoas. Bela iniciativa bancar parte do valor, como fez a prefeitura de Porto Alegre. Que outras sigam o exemplo. (Álvaro Perez)

Sinaleiras

A EPTC deve sincronizar mais as sinaleiras da Capital, pois, em algumas, a gente avança num sinal verde e, logo em seguida, se para num sinal vermelho. Nas horas de maior movimento, isso causa engarrafamentos e muita lentidão no trânsito. (Mauro Ferraz)

Folhas nas sarjetas

A Cootravipa, empresa contratada pela prefeitura da Capital, está varrendo as ruas de Porto Alegre com algum sucesso. Mas, nesta época, o problema é que a varrição é feita num dia e, no outro, como é natural, milhares de folhas caem das árvores e, em alguns casos, entopem as bocas-de-lobo, prejudicando o escoamento das águas nas sarjetas e também dando a impressão de descuido na limpeza, o que é verdade. Mas, no geral, o serviço está muito bom e deve continuar. (César Augusto de Pádua)

Xerifes de praças

Os xerifes de praças, iniciativa do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), estão ajudando na manutenção de vários locais da Capital, melhorando sua apresentação e atraindo mais frequentadores. Isso ajuda até na segurança, pois a frequência de mais pessoas espanta os vigaristas em geral que vão em busca de roubar celulares e tirar dinheiro das pessoas. Que venham os 250 xerifes para as nossas praças, mas elas também têm que ser bem iluminadas, o que dá maior segurança. (Patrícia Maria K. Duval, Porto Alegre)