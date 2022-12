Privatizações no Brasil

O novo governo do Brasil quer barrar privatizações (" Equipe de transição sugere a Lula barrar privatizações ", Jornal do Comércio, página 7, edição de 26/12/2022). Ora, se fizer isso o novo governo federal estará dando razão àqueles que dizem que Lula da Silva (PT) vai acabar com todas as iniciativas de Jair Bolsonaro (PL), sejam boas ou não. Não vejo por qual motivo tem que acabar, com uma penada, todas as privatizações. Se tiver motivos bem explicados, tudo bem, mas apreciando caso a caso, não fazendo terra arrasada, acabando com todas as privatizações. (Lucas Garibaldi Reali)

Novos ministros

Já tem gente criticando o presidente eleito Lula por estar indicando muitos do seu partido para cargos ou ministérios a partir de 2023. Mas aí eu pergunto: queriam que ele convidasse inimigos, bolsonaristas ou quem afinal? Sempre foi assim em qualquer governo, no Brasil ou no exterior. O importante é que os escolhidos façam um bom trabalho no governo, em prol do Brasil. (Marco Aurélio F. Mendes, Porto Alegre)

Vendas de Natal

Tudo indica que o movimento do sábado de Natal, dia 24 de dezembro, não foi dos melhores, aí aparecendo críticas de alguns setores lojistas. No entanto, penso que, de maneira geral, as vendas foram não só boas como superaram as de 2021 também no Natal. Não se pode esquecer que estamos recém saindo da maior pandemia do século 21 até agora, o que nos leva a considerar todos os problemas que surgiram. (Oscar Henrique G. Tavares)

Moradias

Com tanta gente morando nas ruas como nos dias atuais, a prefeitura da Capital deveria fazer um novo conjunto habitacional popular em Porto Alegre. Há anos que isso não é realizado e aí vem o problema. Não ter o que comer, como está acontecendo, é uma grande e fatal até dificuldade. Mas não ter onde morar é outro grave problema social. Tem que construir moradias populares em bairros, podendo ser aproveitada a antiga área do Olímpico para que lá a empresa da Arena consiga se acertar com o Grêmio e a prefeitura, em benefício da cidade. (João Riegel)

Frio e veraneio

O tempo não está nada confiável neste mês de dezembro. Temos um friozinho que obriga a se usar cobertor em pleno final do mês que é, oficialmente, de verão. Muita gente já está nas praias do Litoral Norte e da Costa Doce aqui no Rio Grande do Sul, não gostando, é claro, do frio que está fazendo e totalmente fora de época. (José Carlos Mello)