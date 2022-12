Sempre leio as crônicas de Jaime Cimenti nas sextas-feiras (coluna Livros, caderno Viver, Jornal do Comércio). Acabei de lê-la (" Menos presentes, mais presépios ", edição de 23/12/2022), por isso estou escrevendo, sou "um dos 17 leitores". Muita saúde ao Jaime Cimenti! (Mauro Vencato, gerente do Porto Seco de Caxias do Sul)

Jornal da Lei

Em breve mas consistente opinião, Sergio Cochela traça um perfil coerente da realidade que se apresenta para a profissão jurídica, perfil este que há muito tempo deixou de ser um estudo prospectivo de futuro (" A advocacia do futuro ", Jornal da Lei, Jornal do Comércio, edição de 27/12/2022). Esta admirável nova realidade surgiu principalmente em decorrência da pandemia que, dentre tantas adaptações que impôs no ambiente de trabalho, em todas as profissões ditas liberais, contribuiu para acelerar as tarefas de transformação digital. No caso dos advogados que atuam na área de processo, seja judicial ou administrativo, a adoção de ferramentas digitais apropriadas é mandatória face à emergência do processo eletrônico, que veio para ficar, pois traz benefícios inquestionáveis na celeridade de tramitação. Felizmente, para o bem de todos envolvidos nesta "revolução digital", as ferramentas disponíveis são cada vez mais amigáveis, interativas, de fácil aprendizado e simples utilização. Ninguém será condenado a programar nada ou mesmo estudar lógica de programação. (Jony Santellano, servidor público federal, Porto Alegre)

Copa do Catar

Se fosse no Brasil, haveria muitas críticas, mas como é na França, fica por isso mesmo. É que os franceses ainda não assimilaram a derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar e querem anular a partida... Mas esqueceram que eles estavam perdendo por 2x0 e fizeram até bonito com o empate. Mas, nos pênaltis, perderam. Se não me engano, foi o saudoso treinador Teté quem dizia que o pênalti era tão importante que quem deveria bater era o presidente do clube. Tinha razão, mas quem bate são jogadores, alguns muito jovens e mal escalados pelo treinador, no caso do Brasil do treinador Tite. (Geraldo Vianna Morales)

Dupla Grenal

A dupla Grenal continua contratando jogadores e pagando verdadeiras fortunas. Isso é um confronto com os seus associados que pagam bastante até para ver os jogos pelas tevês pagas e sustentam, diretamente, o clube, além dos patrocínios. Hoje, a dupla fala em salários de R$ 100 mil, R$ 200 mil e até R$ 300 mils como nós, comuns dos mortais, pagamos R$ 10, R$ 20 e até R$ 30 por alguma diversão ou alimento barato. Depois as direções reclamam que estão com déficits ou problemas nos respectivos orçamentos. Também, pudera. (Agenor Antunes da Silva)