O texto da Reportagem Cultural sobre o escritor Liberato Vieira da Cunha segura a leitura do princípio ao fim (" Liberato de volta à praça ", caderno Viver, Jornal do Comércio, 16/12/2022), mas faltou dizer que o pai dele foi o maior entusiasta da ideia de se criar uma feira do livro, pois era secretário da Educação na época e deu a maior força à pequena comitiva de idealizadores que o procurou em busca de apoio. Tanto que discursou na abertura da primeira Feira do Livro de Porto Alegre, em 1955, quando disse que a democracia e a cultura são inseparáveis ("Uma não vive sem a outra"). Portanto, a data de morte dele é 1957 e não 1953, como aparece no texto do JC. Eu tinha sete anos ali, e a notícia de sua trágica morte e seus desdobramentos em Cachoeira estão entre as memórias mais vivas que carrego. (José Antonio Vieira da Cunha, jornalista)

Greve na aviação

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou ter aceitado a terceira proposta deliberada pelos pilotos e comissários do País. Assim, se encerra a greve que durou cinco dias nos principais aeroportos do Brasil ("Aeronautas aceitam proposta e encerram greve", Jornal do Comércio, página 16, edição de 26/12/2022). Por mais que a categoria mereça, fazer greve em cima do Natal e do Ano Novo é um movimento totalmente antipático para a população em geral. Os aeronautas deveriam pensar nisso e nas milhares de pessoas que foram prejudicadas com a paralisação deles. (Luciano Alves Nunes, Porto Alegre)

Terrorismo não!

A polícia prendeu gente que estava preparando explosivos para explodir em manifestações diante dos quartéis ou no aeroporto de Brasília e conseguir, como consequência, que ocorresse uma intervenção militar. É coisa de desequilibrado mental, que deveria estar em tratamento psiquiátrico, não em cadeia, ainda que também mereça uma prisão por bom tempo. (Germano Solis, Guaíba/RS)

FGTS e empresas