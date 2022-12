Praias impróprias

Quando recém começou a temporada de verão, é um problema saber que na segunda semana do Projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023, os dados das análises divulgados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) apontam 10 pontos impróprios para o banho, do total de 90 locais monitorados ( Jornal do Comércio, 26/12/2022 ). Em Pelotas, nenhum ponto analisado está balneável. Em Porto Alegre, a tradicional Praia do Lami também está imprópria. Mas as pessoas querem aproveitar assim mesmo, por isso as autoridades municipais têm que promover a limpeza e alertar a população para conservar mais a limpeza. (Romualdo C. F. do Nascimento, Porto Alegre)

Concessões

Muita gente critica o modelo de concessão aplicado pelos governos. No entanto, para quem usa a freeway, a concessionária CCR está fazendo um bom trabalho, tanto que criou pontos para só atender aos usuários, inclusive com banheiros, algo que antes só tinha junto aos pedágios, dois, entre Porto Alegre e Tramandaí. Sou favorável às concessões, desde que os governos as monitorem bem. (Francisco Carlos de Bem)

Hospital São Pedro

Conhecido historicamente como Hospício São Pedro, no Partenon, hoje parece que ele está praticamente abandonado. É uma referência histórica, pois foi inaugurado pela Princesa Isabel, prestando bons serviços à saúde mental. O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) bem que poderia fazer uma recuperação no prédio e mantê-lo com atendimento na área de saúde. Os jardins da frente são bonitos e merecem cuidados. Não pode é ser abandonado, com tantos serviços já prestados à saúde pública estadual por mais de um século e meio. (José Luiz P. Duarte, Porto Alegre)

Empresas de luto

As empresas brasileiras estão fechando 2022 enlutadas. O projeto de lei 993/2011, na Câmara Federal, autoria do deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) continua inerte, na Comissão de Finanças desde 25/06/2019, inconcebível. O projeto propõe liberar recursos das contas do FGTS, não optantes e que pertencem ao empregador, bloqueadas na CEF desde a promulgação da Lei 110/2001. Essa lei beneficiou apenas o empregado e ignorou o empregador, de maneira discriminatória e perversa. A grande beneficiada com o lerdo andamento do projeto é a Caixa Econômica Federal que usa os recursos retidos como bem entende, verbas que deveriam estar alimentando o progresso do País pelo trabalho empresarial de reconhecida qualidade. As diretorias da Federasul, Fiergs e Farsul deveriam enfrentar o problema, defendendo seus associados. Triste fim de ano para a sofrida classe empresarial, que deveria ser mais bem assistida por suas entidades representativas, às quais tenho recorrido pedindo ajuda e socorro, como idealizador do projeto em pauta, sem esmorecer jamais. (Nielon José Meirelles Escouto, advogado, Porto Alegre)