Passaportes

A Polícia Federal ter 100 mil pedidos de passaporte, mas não ter dinheiro para mandar confeccioná-los dá ideia de muita desorganização do governo (Jornal do Comércio, edição de 21/12/2022). A maioria das pessoas tira passaporte para viagens ao exterior e isso está impossibilitando muitas de fazerem seus passeios de final de ano. Um problema, pois muitos têm passagens com datas marcadas e podem perder a data. (Marcos Possebon Linhares)

Aumentos

Pode parecer inveja, mas o pessoal da Justiça, mais parlamentares do Congresso e outras categorias federais aumentaram os próprios vencimentos para 2023. Pode parecer inveja e talvez eles mereçam o reajuste, pois estariam há anos sem isso. Porém, quando as finanças públicas federais estão numa encruzilhada, foi conseguido ampliar gastos fora do teto, quando temos milhões de brasileiros passando por graves problemas sem dinheiro e com um salário-mínimo muito baixo, não me parece, portanto, um momento adequado. Poderiam ter esperado para meados do ano que vem, quando todos acreditam que a situação estará melhor. (Ítalo Rafael do Canto)

Comércio exterior

Pelas redes sociais, tem muitas pessoas criticando o comércio exterior do Brasil neste ano, ou seja, o atual governo de Jair Bolsonaro. Mas teremos um bom superávit em dólares. O melhor é que para o ano que vem o superávit poderá chegar a quase US$ 72 bilhões (Jornal do Comércio, página 10, edição de 21/12/2022). Multiplicando isso por R$ 5, na cotação destes dias, pode-se avaliar a quantia que entrará nos cofres públicos do País no ano que vem. É uma boa notícia, mas sem grande divulgação. (Ivan Mathias de Medeiros, Eldorado do Sul/RS)

Trânsito no Clínicas

O novo, amplo e bonito anexo do Hospital de Clínicas já está operando e atendendo muita gente. No entanto, a entrada principal está na Protásio Alves, mas a circulação de muita gente e veículos, inclusive ambulâncias, que estão ali ou chegam com pacientes, está causando confusão no trânsito, pois alguns veículos param no acostamento da avenida, dificultando a passagem dos demais carros. A EPTC tem que dar uma olhada nisso. (Waldemar Contursi Filho)

Faculdade de Medicina

O antigo e muito bonito prédio da Faculdade de Medicina, ao lado da Redenção, foi pintado e perdeu a sensação de abandono que tinha há meses ou anos. Espero que o serviço seja completado e outros prédios da Ufrgs também sejam recuperados nas pinturas. Porto Alegre, há muitos anos, teve campanha para que as pessoas pintassem suas moradias, fossem casas ou edifícios, com o apoio de fabricantes de tintas. Foi um sucesso e a campanha poderia ser feita novamente. Fica a sugestão. (Therezinha T. Simões)