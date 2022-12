Privatização da Corsan

Jornal do Comércio, página 5, edição de 21/12/2022 Por mais que se critique as privatizações - e isso é feito por uma minoria - a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi um sucesso (). Mas, ainda restam pendências judiciais. Espera-se apenas que agora também seja um sucesso de atividades, fazendo muito saneamento básico em todo o Rio Grande do Sul e levando água para as cidades que ainda tenham o serviço, que devem ser poucas aqui no Estado. (Paulo de Azevedo Lobato)

Centro Histórico

A recuperação do Centro Histórico trouxe alguns inconvenientes para os vendedores avulsos, especialmente as floristas, que saíram dos seus locais tradicionais e foram parar na Praça Parobé. É o preço que elas pagam pelas obras. No entanto, seus antigos locais terão, quando tudo estiver pronto, muita gente circulando e passeando por eles, muitos comprando flores. Será a recompensa pelos prejuízos sofridos agora. (Lourival A. C. Vianna)

Rua da Praia no Natal

Sou do tempo em que a nossa querida Rua da Praia era toda enfeitada com muitas luzes e adereços relativos ao Natal, dando ótima impressão a todos os que a frequentavam, o que era a maioria das pessoas de Porto Alegre. Por isso, assim que acabarem as reformas no Centro, sugiro que lojistas e prefeitura se unam novamente e embelezam a Rua da Praia no Natal e até o Ano-Novo. (Pérsio M. Tombini)

Salário-mínimo do RS

Não entendo por qual motivo fazem valores bem quebrados, com centavos, para o salário-mínimo regional no Rio Grande do Sul. O novo, a partir de 2023, será de R$ 1.443,94. Por que não arredondaram para R$ 1.444,00? Facilitaria para todos e não prejudicaria ninguém, principalmente os empregadores domésticos no eSocial, que calcula os compromissos a pagar, começando pelo FGTS. (Nataniel Silveira Toledo, Porto Alegre)

Barzinhos

O que tem de novos barzinhos que montam mesas com cadeiras na frente em muitos bairros de Porto Alegre é de se admirar. E eles logo têm freguesia assídua, prova de que o negócio deu certo. Também certas ruas ficam mais animadas e, no verão, alegres por tanta presença de casais, jovens e de pessoal de mais idade, frequentando os locais. Uma boa iniciativa. (Celso de Melo)

Cumprimentos

Direção e equipes de todos os setores do Jornal do Comércio agradecem e retribuem os votos de Feliz Natal e Ano-Novo recebidos de leitores, entidades de classe, profissionais liberais e empresas. Que 2023 seja um ano repleto de felicidades para todos.