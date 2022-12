Fiação subterrânea na Capital

Porto Alegre tem uma fiação de luz e de telefonia exposta e que deve ser a maior do Brasil, tal a quantidade que se vê. Ainda bem que a prefeitura quer acertar com as empresas que os fios sejam colocados em condições subterrâneas, o que dará um novo e bem mais bonito visual à cidade (Jornal do Comércio, página 20, edição de 20/12/2022). Mas que isso seja começado a ser feito já em 2023. A cidade tem milhares de fios que acabam sendo furtados para vender o cobre deles. (Ivo Nadal)

Contratações temporárias

Como previsto, as contratações temporárias aumentaram neste final do ano. Quem conseguiu uma vaga fica com a esperança de que poderá ser efetivado no emprego, garantindo dinheiro para o seu sustento e, muitos também, das respectivas famílias. A torcida é essa, que os temporários acabem permanentes nos empregos do final do ano. (Murilo Laguardia, Livramento/RS)

Covid-19 e H1N1

Em São Gabriel, os números da Covid-19 aumentaram consideravelmente. De acordo com a Saúde do município, há 105 casos ativos; 97 pessoas isoladas em casa; 50 pessoas suspeitas e cinco pacientes no leito hospitalar. A saúde continua em alerta. Um fato positivo: aumentou a procura de vacinas da Covid-19 nos postos de saúde. Há outro dilema: em nível local é grande o número de pessoas infectadas pela gripe H1N1. A secretária da Saúde alerta para que todos redobrem os cuidados e, na dúvida, procurem o posto de saúde mais próximo. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)

Carros elétricos

Chamados de veículos do futuro até bem pouco tempo, os carros elétricos ainda são muito caros. Mas é questão de tempo e a maioria ainda terá um, quando os preços ficarem mais razoáveis. Será bom para a qualidade do ar que respiramos, sem tanta poluição. (Maria Alice R. Normandie)

Shows

Ninguém pode reclamar da falta de programas em Porto Alegre. O Araújo Vianna, na Redenção, está sempre com bandas, o Theatro São Pedro também, os teatros de shopping centers idem, além da Casa de Cultura Mario Quintana e outros locais. Tem espetáculos para todos os gostos durante a semana e, sempre, aos sábados e domingos. É só aproveitar, mas os preços não são baratos, pelo que tenho sabido. (Mariana Gabriela Handmayer)

Notícias falsas

Impressionante a quantidade de notícias falsas que continuam sendo enviadas nas redes sociais, que de sociais têm muito pouco, são antissociais pelas mentiras espalhadas. (José Antônio Ribeiro)