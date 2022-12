Jornal do Comércio, página 8, edição de 20/12/2022 Não adianta, após décadas e sendo uma referência com mais de 150 anos, o Mercado Público é o preferido dos porto-alegrenses para compras, ainda mais em épocas festivas, como agora. Não surpreende, portanto, o fato de que as lojas leiloadas no espaço histórico da Capital tiveram ágio de quase 4 mil por cento (). É a prova final da importância do local que todos nós, aqui da cidade, preferimos. Vida mais longa para o Mercado Público! (Jair Ventura Monlevade, Porto Alegre)

Hollywood em Porto Alegre

"Uma cidade imita Hollywood", coluna Começo de Conversa, Fernando Albrecht, página 3, Jornal do Comércio, edição de 20/12/2022 Uma boa notícia para Porto Alegre, que terá o seu nome colocado no Morro da Polícia - ou Morro do Turista, mas o nome principal sempre foi Morro da Polícia -, semelhante ao nome Hollywood colocado em um morro perto de Los Angeles, nos Estados Unidos (). Será mais uma atração que a cidade de Porto Alegre terá. Parabéns aos que tiveram a ideia. (Júlia Mombach, Porto Alegre)

Copa do Mundo

Realmente, a partida final da Copa do Mundo no Catar, entre as seleções de Argentina e a França, foi a mais eletrizante da competição. Os argentinos quase deixaram escapar a vitória, pois venciam de 2 x 0 e sofreram o empate, indo para a prorrogação e os pênaltis. Mas, como no caso do Brasil, perdemos e eles ganharam nos pênaltis. A escolha de Messi como o melhor jogador da competição foi merecida. Parabéns aos "hermanos". (Moacir P. Dalvan)

Copa do Mundo II

Que a Copa do Mundo serve como um alívio temporário para os problemas e ansiedades de milhões de pessoas em muitos países, isso é uma verdade antiga. Agora, os argentinos tiveram até feriado para receber a seleção campeã do mundo em Buenos Aires, esquecendo da inflação muito alta que assola o país vizinho. Já fizemos algo bem parecido aqui no Brasil e, com certeza, faríamos de novo caso a nossa seleção fosse hexacampeã e não tivesse decepcionado, caindo no meio do caminho lá no Catar. (Paulo de Tarso Meirelles)

Padre removido

A comunidade católica de Jaguarão está irritada com a remoção do pároco da igreja da cidade, sem que, até agora, o arcebispado responsável tenha citado o motivo da decisão. Muitos querem saber o motivo, pois o trabalho do pároco afastado era muito bom. (Martha B. Gonçalves, Jaguarão/RS)