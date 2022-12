Privatização da Corsan

As privatizações de órgãos públicos sempre tiveram muita resistência no Rio Grande do Sul e, de modo geral, em todo o Brasil. No caso da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), está acontecendo mais do mesmo, com idas e vindas e muita oposição via decisões obtidas legalmente junto à Justiça, um direito de quem contesta o modelo como aconteceu no último fim de semana (Jornal do Comércio, página 5, edição de 15/12/2022). Quem é a favor, na área do governo estadual, diz que as novas obrigações na área do saneamento não têm como serem cumpridas pela falta de condições financeiras da Corsan. Quem é contra, alega que o governo é quem deveria bancar, no caso o Piratini. Enfim, saneamento é mais do que importante, começando pela saúde pública sendo preservada de muitas doenças. Mas só saberemos de uma solução definitiva ao longo de 2023, de acordo com a decisão judicial. (Laerte dos Santos)

Imposto de Renda

Com esse rombo gigante nas contas públicas federais, o governo deveria elevar a alíquota dos que são chamados de super ricos no Brasil. É melhor do que aumentar impostos básicos como ICMS, ISS, IPVA e outros mais, que atingem as camadas menos aquinhoadas financeiramente dos brasileiros. (Caetano Moura Brasil)

SUS, IR e planos de saúde

Meu pai era professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e acompanhava seus residentes na Unidade Santa Clara na Santa Casa de Misericórdia. Lembro de homenagem prestada aos médicos do hospital no Anfiteatro Hugo Gerdau e da palestra do diretor financeiro da instituição. Saí estarrecido com os dados. Não recordo de cabeça os números, mas seria como um exame qualquer custar R$ 100,00 e o SUS remunerar R$ 20,00. Durante a explanação, ele foi sincero ao dizer que, para equilibrar as contas, os hospitais dependiam do atendimento aos convênios e particulares. Lembrei do fato após ler a seguinte declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT): "Vejam a contradição, e não digam que eu sou radical. Eu faço exame todo ano e todo ano e o que eu gasto, eu desconto no Imposto de Renda. Portanto, quem está pagando o tratamento que nós temos, é o pobre que não tem direito." Lembro da socióloga Marilena Chauí fazendo discurso contra a classe média, com Lula dando risada no palco. O que ele entende por classe rica ou média? Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em julho de 2022, o salário-mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.388,55. Caso Fernando Haddad (PT) siga seu chefe e acabe com a isenção de dedução de gastos de saúde no Imposto de Renda, milhões de brasileiros irão deixar seus planos de saúde, sobrecarregando ainda mais o SUS, o que acarretará piora no atendimento e quebradeira de hospitais. (Marcelo do Vale Nunes, Porto Alegre)