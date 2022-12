Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/12/2022 O presidente Jair Bolsonaro assinou Medida Provisória para que o salário-mínimo a partir de janeiro seja de R$ 1.302,00 (). Não é um reajuste esperado por muitos, mas está de acordo com as possibilidades dos empregadores, principalmente dos empregadores domésticos. Além desse valor, tem que pagar os encargos previstos no eSocial, que incluem FGTS, seguro, INSS e outros encargos, mais cerca de R$ 300 no total, além do salário, claro. Mas, o bom seria que todos os brasileiros ganhassem pelo menos esse valor básico do mínimo, para que ninguém passasse fome, como é noticiado hoje em dia, um problema de milhões de brasileiros. (Emanuel P. de Miranda)

IPTU digital

mensagem do leitor Gabriel Morato, publicada na coluna Palavra do Leitor, edição de 14/12/2022 do Jornal do Comércio Em atenção à, a Secretaria Municipal da Fazenda informa que as guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 estarão disponíveis no site prefeitura.poa.br/iptu no dia 2 de janeiro. Os contribuintes que fizeram o cadastramento no site ou no APP 156 POA para recebimento por e-mail também receberão a guia em 2 de janeiro. A data de pagamento passou para 8 de fevereiro, dando mais prazo para os contribuintes aproveitarem o desconto fixo de 5% para pagamento em cota única, além de descontos adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas que estiverem em dia com o fisco municipal e de até 3% para as pessoas físicas que solicitaram a inclusão do seu CPF em notas fiscais de serviço na Capital. (Adriana Ferrás, Assessora de Comunicação, Secretaria Municipal da Fazenda/PMPA)

Novos edifícios

Impressionante a quantidade de edifícios residenciais que estão sendo construídos em bairros de Porto Alegre. Além da quantidade, impressiona a rapidez das construções, como um prédio perto de onde moro e cujos 10 andares não levaram muitos meses para estarem quase prontos, faltando só o acabamento. São construtoras com muito recursos financeiros e que contratam operários aos montes, o que é muito bom, levando à rapidez que observei. Bom para a cidade, mas que não derrubem os prédios antigos, bonitos, com arquitetura clássica. (Maurício P. Villanova Sotero, Porto Alegre)

Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo do Catar será disputada entre a Argentina e a França, que venceram a Croácia e o Marrocos, respectivamente. Uma boa partida e que, a rigor, não tem favorito, mas eu torço pelos argentinos, para que a América do Sul continue sendo uma região de bom e ótimo futebol. (Abraão D. Lenharem)