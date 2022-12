Recuperação do cinema

Coluna Observador, de Affonso Ritter, página 8, edição do Jornal do Comércio de 12/12/2022 Que beleza saber que os cinemas estão voltando a ter muito público e recuperando um bom faturamento como tinham antes da pandemia da Covid-19 (). O cinema é uma das maiores distrações das pessoas, mas a pandemia impediu o ajuntamento, principalmente em locais fechados, caso das salas de cinema. Já fui ver alguns filmes e espero continuar frequentando bastante cinemas com bons filmes. (Brauner Manfroi, Porto Alegre)

Cenáculo/Reflexão

Sou um leitor assíduo do Jornal do Comércio, de segunda a sexta-feira, cuja leitura inicio sempre com o maravilhoso artigo Cenáculo/Reflexão da página 2, enriquecido nesta época com o logo de Natal Acima de tudo Natal é Cristo. (Hans Peter Gerwy)

Vendas de Natal

Apesar de todos os problemas, os varejistas da Capital estão prevendo vendas ainda melhores do que as últimas de antes da pandemia. É um bom sinal provando que estamos em plena recuperação dos negócios. Com o 13º sendo pago ainda em dezembro, é certo que as vendas do comércio, serviços e outros setores serão muito boas. Só assim os empregos serão mantidos e, quem sabe, além do Natal, para todo o ano da 2023. (Antenor do Carmo)

Seleção brasileira

Continuam buscando culpados pela derrota do Brasil frente à Croácia, nos pênaltis, mas isso está errado. Quem ganha ou perde os jogos são os times, não o treinador, salvo se fizer uma besteira muito grande. Concordo que iniciar a série dos batedores deveria ser com Neymar, mas Tite optou por um jovem que perdeu. Ou melhor, o goleiro croata, muito bom, defendeu. Era o trabalho dele, quem do Brasil tinha que fazer o gol, não fez. Azar nosso. (Genoveva L. Lindberg)

Messi

Messi mostrou o melhor futebol até agora na Copa do Mundo e levou a Argentina para final da Copa do Mundo do Catar. A seleção dele não estava bem, mas a vitória sobre a Croácia em um jogo em que os "hermanos" foram notáveis, começando por Messi, até agora o melhor jogador da Copa, tornou a equipe da Argentina favorita para ganhar a Copa no próximo domingo. (Augusto Lima Tavares)

Orla do Guaíba

A orla do Guaíba, com a recuperação feita por etapas, está bonita. Estive ali, vinda de Caxias do Sul, e gostei muito do que vi. Porto Alegre merece mais atrações além das que já tem. Vou voltar mais vezes para ir conhecendo tudo que é novidade. (José Luiz F. da Rosa Medeiros, Caxias do Sul)