Casos de dengue

Jornal do Comércio, página 19, edição de 12/12/2022 Não bastasse a gente estar preocupado com variantes da Covid-19, agora também temos a volta do medo da dengue, que já registrou mais de 66,7 mil casos da doença neste 2022 (). Tem que aumentar a vacinação e as pessoas aceitarem ser vacinadas, indo até os postos de saúde. Fora disso, seremos as próximas vítimas de uma dessas doenças malignas. (Mariano Antônio Bastos)

IPTU de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre tem que agilizar a remessa das guias do IPTU de 2023 para os e-mails fornecidos pelos contribuintes, conforme orientação no site da SMF-IPTU. Sei de gente que já enviou o endereço eletrônico há mais de uma semana, teve confirmado pela Secretaria Municipal da Fazenda o recebimento, mas, até agora, nada de chegarem as guias. Muitos querem pagar logo, pois em janeiro ou fevereiro entrarão de férias e sairão de Porto Alegre, rumo às praias do Litoral Norte ou da Costa Doce, aqui Sul do Estado. (Gabriel Morato)

Seleção

Essa seleção brasileira aprendeu que o futebol também se globalizou. Quando é que o Marrocos estaria fazendo frente aos grandes da América do Sul? Agora, torço para que o Marrocos vença a Copa do Mundo do Catar. Mas, não assistirei mais os jogos, depois que a nossa seleção caiu fora. (Elói César do Carmo)

Seleção II

O Brasil não é mais o melhor futebol do mundo. Somos muito bons, mas outros países se aperfeiçoaram e também estão jogando muito bem. Para 2026, espero que o Brasil consiga jogar o seu melhor futebol. E agora não adianta ficar culpando o Tite ou esse ou aquele jogador. Perdemos no campo e não aprendemos a bater pênalti. Só isso. (Joel Freitas de Mendonça Ricardi)

Seleção III

Foi muito triste o Brasil sair da Copa do Mundo em uma partida em que estava vencendo e sofreu um gol de oportunismo da Croácia, que estava no seu papel, claro. Nas penalidades máximas, o erro foi Neymar, um exímio cobrador conforme se viu nesta mesma Copa do Mundo, não ter sido o primeiro a cobrar. Fica mais uma lição no futebol. (Rivaldo Antônio Guerra)

Diplomação de Lula

Uma cobertura grande para a diplomação do novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nunca tinha visto tanta cobertura e por tanto tempo nas mídias, especialmente na tevê. Mas, rei morto, rei posto. A esperança de algumas empresas da mídia, especialmente tevês, é ter mais apoio do novo governo, ao contrário do atual. (Luiz Carlos de Britto)