Camboriú Serrana

Jornal do Comércio, página 3, edição de 08/12/2022 O sempre antenado jornalista Fernando Albrecht, em sua coluna Começo de Conversa (), nos alerta sobre o crescimento vertiginoso dos empreendimentos na cidade de Gramado, fato que causa preocupação justificada dos moradores, devido ao risco de um colapso da infraestrutura urbana semelhante ao ocorrido em Balneário Camboriú (SC). Gramado quando despertou para o turismo por iniciativa de empresários locais era uma simples e bucólica aldeia campestre, bem cuidada, e enfeitada por diversos tipos de hortênsias, espécie exótica originária da Ásia. Pelo sucesso empresarial e natureza privilegiada, aos poucos transformou-se em uma grande "vila alpina", administrada aos moldes de um "parque Disney". Um futuro aeroporto na Serra e a possível liberação de jogos de azar no Brasil podem até criar as condições para o surgimento de uma "Las Vegas Serrana", com estabelecimentos funcionando 24 horas do dia. Mas será mesmo esta linha de evolução que a população local deseja? Com a palavra as forças vivas de Gramado! (Jony Santellano, servidor público federal)

Campeão mundial

Agora que deixou de ser campeão mundial de futebol, o Brasil poderia reivindicar outros campeonatos. O de campeão mundial no número de leis, por exemplo. Pode até não ser o que tem mais leis, mas seguramente é o campeão mundial de desobediência a elas. (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Segurança presidencial

Não sei o motivo da implicância do novo governo federal em acabar com militares no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Afinal, cabe a ele dar a segurança ao presidente da República e outras autoridades. Colocar militares é pela formação e preparo. Pensem bem antes de acabar com o GSI, mesmo que policiais federais sejam também bem treinados. (Genivaldo Ramirez dos Santos)

Copa do Mundo

Um jogador da seleção brasileira ir a um restaurante no Catar e no cardápio optar por um filé folheado a ouro, no valor aproximado de R$ 9 mil é uma ostentação desnecessária e um acinte à grande parte da população que muitas vezes tem, e quando tem, apenas uma refeição por dia. Por essas e outras, acontece a indiferença que muitos têm em relação à seleção. (Marcio C. Demeneghi, Porto Alegre)

Seleção brasileira

Endeusada antes da Copa, na qual o Brasil iria em busca do hexacampeonato - na verdade o sexto título não seguido - acabamos perdendo para a Croácia, em um jogo em que o favoritismo era todo o Brasil. Sirva de lição, o jogo só está ganho quando o juiz apita o final e fizemos mais gols do que o adversário. No mais, é só blá-blá-blá. (Edgar Piva)