a padronização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional (NFS-e), publicada na quarta-feira, edição de 07/12/2022 A matéria que trata em detalhesno Caderno JC Contabilidade do Jornal do Comércio, presta um grande serviço aos municípios e aos contribuintes. Desburocratizar o sistema tributário e simplificar sua operacionalização trará inúmeros benefícios, tanto econômicos quanto sociais para todo o País. Agradeço o espaço qualificado dedicado pelo Jornal do Comércio a esta importante pauta, e envio meus cumprimentos ao trabalho realizado pelo jornalista Nícolas Pasinato, que assina a matéria. (Rodrigo Fantinel, secretário da Fazenda de Porto Alegre e vice-presidente da Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais/Abrasf)

Revisão do Plano Diretor

coluna Pensar a Cidade, Bruna Suptitz, Jornal do Comércio, página 17, edição de 07/12/2022 A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre ficou para 2023 (). Periodicamente o Plano Diretor tem que ser revisto, sem maiores delongas. A cidade cresceu e hoje até a Restinga, que nos anos de 1970 era um vasto campo quase desabitado, hoje é o maior bairro da Capital, com shopping e toda infraestrutura dos modernos bairros da cidade. Espero que a revisão do Plano Diretor traga melhorias e que a prefeitura continue a fazer os serviços básicos de maneira permanente. (Cleomar Mendonça)

Centro Histórico

As reformas no Centro Histórico continuam. Para 2023, teremos uma cidade de Porto Alegre mais bonita e arrumada. Depois, também o 4º Distrito voltará aos seus grandes momentos de importância aqui na Capital. (Pedro da Silva Costa)

Novo ministério

O Brasil está esperando que o presidente eleito, Lula da Silva (PT), divulgue o seu ministério. A expectativa é grande. Lula foi eleito e fará um governo voltado à população, principalmente à mais pobre. Por isso foi eleito. Mas faltam os nomes que conduzirão esse trabalho. (Cristina Fagundes Melani, Guaíba/RS)

Dança no futebol

Muitas críticas na imprensa da Inglaterra pelas dancinhas dos jogadores brasileiros na vitória que nos classificou às quartas-de-final da Copa do Mundo. Qual é o problema de ter muita alegria pelos gols feitos? Os ingleses são uns chatos que só sabem criticar, eles e os franceses se consideram superiores. Esquecem o que fizeram sofrer outros povos que colonizaram abaixo de escravidão e separações, no caso da África do Sul pelos ingleses, e no Líbano, onde os franceses conseguiram dividir o país em cristãos e muçulmanos e levar guerra entre eles. (Heleno de Castro Carvalho)