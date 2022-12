PIB gaúcho 

Jornal do Comércio, página 5, edição de 07/12/2022 Quando há tantas notícias positivas para a economia do Brasil, é uma tristeza saber que a Federação das Indústrias do RS (Fiergs) projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado tenha queda de 2,5% neste ano de 2022 (). O PIB do Brasil vai crescer neste ano, pouco, mas crescerá. A esperança do Rio Grande do Sul de crescer mais ficará para 2023. (Italo Monteiro)

Secretariado de Leite

Jornal do Comércio, 07/12/2022 O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) começou a montar o seu secretariado para comandar o Estado a partir de 2023 e Artur Lemos (PSDB) continuará na Casa Civil (). O governador Leite terá uma missão difícil, que é recolocar o Rio Grande no caminho da geração de empregos e também deve continuar aos programas chamados de Avançar, que fizeram boas realizações. (Jurandir Machado)

IPA e Americano

JC, 07/12/2022 Estudei, há décadas, no Instituto Porto Alegre, o tradicional IPA, chamado por muitos de Morro Milenar pela sua alta localização. Junto com o Americano, bem próximo, os dois colégios formaram milhares de moças e rapazes para cursarem faculdades e vencerem na vida profissional que escolheram. Por isso fiquei feliz em saber que a recuperação judicial da mantenedora dos dois colégios, que não é daqui, foi concedida (). Com isso, os dois colégios poderão continuar formando jovens com qualidade. (Breno S. de Barros)

Copa do Mundo

É muita falta de assunto criticar que os atletas da seleção do Brasil lá no Catar comeram em um restaurante de luxo com carne coberta de ouro (pode isso?), o que rendeu muitas críticas aqui no Brasil. Primeiro, que é algo muito exótico e quem pode e está lá deve provar. Eu faria o mesmo, se estivesse no Catar e tivesse dinheiro suficiente. Em segundo lugar, eles pagaram com o dinheiro que recebem, deles, e que não é pouco. Para mim, a crítica é o resultado de muita inveja, só isso. (Naldo de Freitas Carvalhaes, Porto Alegre)

Copa do Mundo II

Muitas críticas na imprensa da Inglaterra pelas dancinhas dos jogadores brasileiros na vitória que nos classificou às quartas de final da Copa do Mundo. Qual é o problema de ter muita alegria pelos gols feitos e pela vitória? Os ingleses são uns chatos que só sabem criticar, eles e os franceses se consideram superiores. Esquecem o que fizeram sofrer outros povos que colonizaram abaixo de escravidão e separações, no caso da África do Sul pelos ingleses e no Líbano, onde os franceses conseguiram dividir o país em cristãos e muçulmanos e levar guerra entre eles. Também deve ser inveja, pois até a Espanha já está fora da Copa. Continuo na torcida para o Brasil ganhar. (Heleno de Castro Reverbel)