Pobreza no Brasil

Jornal do Comércio, página 9, edição de 05/12/2022 É muito triste receber a notícia de que o Brasil teve alta recorde na pobreza no ano passado, 2021 (). Não conseguimos ficar algum tempo sem más notícias e essa é uma perturbação emocional muito grande. Campanhas são feitas e ainda continuam visando arrecadar alimentos para minorar a fome de milhões dos nossos patrícios. Legislativo, Executivo e Judiciário, nos três níveis, fazem movimentos para arrecadar alimentos. Muitas toneladas são arrecadadas, mas o problema da fome continua, agora quando chega o Natal, a data máxima da Cristandade. O Auxílio Brasil e o Bolsa Família, novamente no novo governo com esse nome, terão que combater o flagelo. Passar fome é uma tragédia humana que envergonha toda a sociedade, envergonhando a nós todos. (Sílvio L. Fortis)

Copa do Mundo

Jornal do Comércio, 06/12/2022 O Brasil venceu a Coreia do Sul e está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar (). Porém, o placar poderia ser maior, caso as oportunidades fossem todas aproveitadas. Agora, teremos o jogo contra a perigosa Croácia. Temos que jogar melhor e marcar muito, pois eles correm demais. Mas, ao fim, a vitória de segunda-feira deu esperança de que podemos chegar ao título. (Militão Celso Monlevade, Campo Bom/RS)

Copa do Mundo II

O Brasil ganhou da Coreia do Sul com um bom placar sem dúvidas. Se passarmos agora pela Croácia, estaremos na disputa pela Copa. É tudo o que os brasileiros querem. (João A. Lucas Centeno)

Praças e iluminação

Porto Alegre tem uma arborização muito grande e que encanta aos que nos visitam. Mas ainda bem que está havendo a renovação dos pontos de luz públicos, com lâmpadas mais modernas e econômicas. Lembro que as nossas praças geralmente ainda estão mal iluminadas. Tem que colocar mais postes e luminárias em diversas praças, que têm pontos muito escuros, e o Parque da Redenção é o maior exemplo, mas isso também acontece no Parcão (Parque Moinhos de Vento), na Praça da Encol e em outras praças e parques. (Aras Gomide de Luzardo, Porto Alegre)

Novo ministério

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), faz bem em só anunciar o seu ministério após a diplomação como presidente da República. Antes, ficaria aquela sensação de que era só um anúncio, sem validade teórica. Com os nomes dos ministros, aí sim teremos a sensação de que um novo governo está agindo. (Alziro Antunes)