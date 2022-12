Jornal do Comércio, página 14, edição de 01/12/2022 Que os salários e vencimentos no caso de muitas categorias de servidores públicos federais, estaduais e municipais estão baixos, todos concordamos. Por isso há tantos negócios oferecendo produtos de segunda mão. São os populares brechós, que estão em todos os bairros de Porto Alegre (). O aperto financeiro leva muita gente a comprar de segunda mão e estão contentes com os produtos, segundo é noticiado. Sinal dos tempos. (Leandro Telles Motta)

Copa do Mundo

Até agora, as partidas da Copa do Mundo continuam sem muitas emoções. Algumas sem nenhuma emoção. Faltam dribles, lances geniais, mais chutes a gol, segundo eu, que gosto muito de futebol. (Vinícius Corbellini)

Covid-19

Recém as pessoas estavam voltando à total normalidade cotidiana quando a Fiocruz alertou para uma variante da Covid-19, aconselhando o uso de máscaras em locais públicos, principalmente os fechados. É um terror essa doença que ataca há quase três anos, deixando as pessoas nervosas, angustiadas, estressadas e até com depressão. Até quando vamos viver esse terror? (Paulo Machado Viriato Corrêa)

Avenida Tronco

Finalmente a avenida Tronco está sendo concluída. É uma obra aguardada há anos e que ajudará no fluxo do trânsito naquela área e arredores. A prefeitura está fazendo um bom trabalho ali. (Victor A. de Pádua, Porto Alegre)

Jaime Cimenti

Livros, caderno Viver Como sempre, Jaime Cimenti foi genial no "Se", na sua coluna do JC de 02/12/2022 (). Mas, (sempre tem o tal de "mas"...), para que o nosso Brasil se torne, de fato, uma nação é imprescindível, vital, que a Constituição Cidadã seja minimamente respeitada, pois ela foi rasgada pelos ministros do STF. (Ignacio Mahfuz, engenheiro agrônomo, Nova Prata/RS)

Golpes

Todo dia recebo mensagem de que foi realizada compra de R$ 5 mil, 6 mil e até 8 mil no meu cartão, e que está tudo bem. Caso contrário, tenho que clicar no 0800 e mais 4 ou 6 números. Aí é que está o golpe. Mas isso incomoda bastante. De 2021 para 2002 aumentaram muito os golpes aplicados. Os vigaristas buscam - não sei como encontram - nomes, telefones e contas de aposentados com mais idade, as presas, segundo os vigaristas, mais fáceis de caírem, nos seus golpes. E isso tem acontecido sim. Eu mesmo sou aposentado e tenho 76 anos. Logo, a presa ideal deles... (Matheus Ferreira Linhares)